Виробники снеків скорочують склад інгредієнтів і зменшують пакування через препарати для схуднення

Світові компанії з виробництва продуктів харчування та напоїв зосереджуються на коротших списках інгредієнтів та менших рохмірах упаковки в 2026 році, оскільки дедалі більше людей вживають препарати для схуднення, що пригнічують апетит.

Як пише Reuters, зміни в раціоні, пов'язані з вживанням препарату GLP-1, можуть означати втрату до $12 млрд у продажах снеків протягом наступного десятиліття.

Вживання препаратів GLP-1, які пригнічують апетит і в основному призначаються для лікування діабету та схуднення, зросло більш ніж удвічі за рік, і близько 20% домогосподарств США зараз мають принаймні одного такого споживача.

Витрати компаній

Очікується, що капітальні витрати зростуть для більшості великих харчових компаній цього року, підскочивши на цілих 23% для виробника снеків General Mills.

Компанія PepsiCo запустила лінійку під назвою Simply NKD для зміни рецептури своїх снеків, а також проводить ребрендинг таких продуктів, як чіпси Lay's та напої Gatorade, видаляючи штучні барвники.

Coca-Cola збільшила виробництво, щоб задовольнити зростаючий попит на своє молоко Fairlife з високим вмістом білка наприкінці минулого року, а General Mills випустила пластівці Cheerios з вищим вмістом білка в грудні 2024 року.

"Ми очікуємо, що GLP-1 та інші препарати проти ожиріння матимуть тривалий вплив на харчовий ландшафт, спонукаючи деяких споживачів до менших порцій та продуктів із більшим вмістом поживних речовин – білка та клітковини", – заявив генеральний директор General Mills Джеффрі Харменінг.

Скорочення споживання

Ті, хто вживає GLP-1, в середньому споживають на 40% менше калорій, згідно з аналізом даних, проведеним PwC.

Споживання десертів скоротилося на 84%, а вживання алкоголю – на 33%, тоді як споживання свіжих продуктів зросло більш ніж на 70%.

Сімейні продуктові кошики стали на 4-6% меншими, тоді як у домогосподарствах із однією особою спостерігається зниження до 9%.

Як повідомлялося, раніше в лютому світові ціни на цукор опустилися до найнижчого рівня за понад п'ять років, оскільки препарати для схуднення прискорюють падіння попиту, змушуючи споживачів відмовлятися від солодощів на користь білкових продуктів.

Перед тим стало відомо, що у Великій Британії з 5 січня 2026 року набрав чинності закон, який забороняє показ реклами нездорової їжі (junk food) на телебаченні до 21:00 та повністю – в інтернеті. Британський уряд сподівається, що це допоможе впоратися з кризою дитячого ожиріння.