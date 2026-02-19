Виробники снеків скорочують склад інгредієнтів і зменшують пакування через препарати для схуднення

Світові компанії з виробництва продуктів харчування та напоїв зосереджуються на коротших списках інгредієнтів та менших рохмірах упаковки в 2026 році, оскільки дедалі більше людей вживають препарати для схуднення, що пригнічують апетит.

Як пише Reuters, зміни в раціоні, пов'язані з вживанням препарату GLP-1, можуть означати втрату до $12 млрд у продажах снеків протягом наступного десятиліття.

Вживання препаратів GLP-1, які пригнічують апетит і в основному призначаються для лікування діабету та схуднення, зросло більш ніж удвічі за рік, і близько 20% домогосподарств США зараз мають принаймні одного такого споживача.

Витрати компаній

Очікується, що капітальні витрати зростуть для більшості великих харчових компаній цього року, підскочивши на цілих 23% для виробника снеків General Mills.

Компанія PepsiCo запустила лінійку під назвою Simply NKD для зміни рецептури своїх снеків, а також проводить ребрендинг таких продуктів, як чіпси Lay's та напої Gatorade, видаляючи штучні барвники.

Coca-Cola збільшила виробництво, щоб задовольнити зростаючий попит на своє молоко Fairlife з високим вмістом білка наприкінці минулого року, а General Mills випустила пластівці Cheerios з вищим вмістом білка в грудні 2024 року.

"Ми очікуємо, що GLP-1 та інші препарати проти ожиріння матимуть тривалий вплив на харчовий ландшафт, спонукаючи деяких споживачів до менших порцій та продуктів із більшим вмістом поживних речовин – білка та клітковини", – заявив генеральний директор General Mills Джеффрі Харменінг.

Скорочення споживання

Ті, хто вживає GLP-1, в середньому споживають на 40% менше калорій, згідно з аналізом даних, проведеним PwC.

Споживання десертів скоротилося на 84%, а вживання алкоголю – на 33%, тоді як споживання свіжих продуктів зросло більш ніж на 70%.

Сімейні продуктові кошики стали на 4-6% меншими, тоді як у домогосподарствах із однією особою спостерігається зниження до 9%.

Як повідомлялося, раніше в лютому світові ціни на цукор опустилися до найнижчого рівня за понад п'ять років, оскільки препарати для схуднення прискорюють падіння попиту, змушуючи споживачів відмовлятися від солодощів на користь білкових продуктів.

Перед тим стало відомо, що у Великій Британії з 5 січня 2026 року набрав чинності закон, який забороняє показ реклами нездорової їжі (junk food) на телебаченні до 21:00 та повністю – в інтернеті. Британський уряд сподівається, що це допоможе впоратися з кризою дитячого ожиріння.

Упакування зменшують, а ціни збільшують
Бо ж це тепер не джанк фуд, а здорове харчування з думкою про вас
Спокійне життя призвело до того, що більшість людей, схоже, відмовилися від аналітичного і критичного мислення, необхідного для виживання в умовах, коли відбуваються швидкі зміни.
І під ним
І Виробники снеків скорочують склад інгредієнтів і зменшують пакування через препарати для схуднення
19.02.2026 08:40 Відповісти
Це саме прийшло на думку )))
19.02.2026 09:10 Відповісти
Оперативка дорожче, пачки чіпсів стають менше.
Як це все заїбало, дайте пожити спокійно, як було до 2014.
19.02.2026 08:53 Відповісти
Прогрессу не спинити
19.02.2026 09:26 Відповісти
Це не прогресс.
19.02.2026 10:26 Відповісти
ну от такий прогресс ... "маємо те що маємо" (с)
19.02.2026 10:29 Відповісти
Спокійне життя призвело до того, що більшість людей, схоже, відмовилися від аналітичного і критичного мислення, необхідного для виживання в умовах, коли відбуваються швидкі зміни.
19.02.2026 09:57 Відповісти
Спокійне життя, це спокійне життя. Тиша, мир і благополуччя. Я хочу знову жити в "нецікавий час".
19.02.2026 10:28 Відповісти
Всі хочуть, але це вже позаду. Далі світ краще не ставитиме. Золоті часи скінчилися, на десятиліття це точно. Якщо люди краще не стануть, глобально, що навряд, то далі тільки гірше буде.
19.02.2026 17:11 Відповісти
Важкі часи народжують сильних людей.Сильні люди створюють хороші часи.Хороші часи народжують слабких людей.Слабкі люди створюють важкі часи.
..Багато хто не зрозуміє, але треба виховувати воїнів, а не паразитів.
19.02.2026 19:13 Відповісти
Шли би ви до дупи, нема нічого гіршого за мілітаризоване суспільство. Де дітей с народження виховують як гарматне м'ясо для війни, до речі кацапське "можемо павтаріть" результат такого в виховання.
19.02.2026 19:35 Відповісти
Мені теж не подобається така реальність. Ніщо так не приваблює агресивного сусіда як всеосяжний пацифизм, демілітаризація, розмінування, та бажання зазирнути в очко зійтись по середині.
19.02.2026 19:49 Відповісти
В вас на сайті дууууже багато граматичних помилок
