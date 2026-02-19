Запаси картоплі в Україні вичерпуються: ціни пішли вгору

З початку цього тижня на внутрішньому ринку України спостерігається стійке зростання цін на картоплю. Виробники відзначають, що запаси якісної картоплі в сховищах поступово вичерпуються, і саме це стало основним фактором подорожчання в сегменті.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Наразі українські фермери пропонують картоплю за цінами 7‒14 грн/кг ($0,16‒$0,32/кг) залежно від якості, сорту та обсягів партії. Це в середньому на 17% вище, ніж тижнем раніше.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Експерти пояснюють пожвавлення закупівель загальним скороченням пропозиції картоплі від місцевих господарств. Багато виробників, які не мають відповідних потужностей для тривалого зберігання, завершили реалізацію своєї продукції ще до Нового року.

Водночас фахівці не виключають, що в другій половині поточного маркетингового сезону на український ринок можуть надійти значні обсяги імпортної картоплі ‒ практика, яка повторюється традиційно, попри високі офіційні показники врожаю в Україні, які фіксує Укрстат.

Ціни також підтримуються стабільно високим попитом на якісну продукцію з боку оптових компаній. Гуртовики дедалі частіше повідомляють про брак необхідних обсягів такої картоплі в господарствах.

Фермери пояснюють основні проблеми з якістю несприятливими погодними умовами під час збирання врожаю 2025 року: затяжні дощі погіршили не лише товарний вигляд бульб, а й їхню лежкість.

На сьогодні картопля в Україні коштує в середньому на 56% дешевше, ніж у той самий період минулого року.

Як повідомлялося, за першу половину сезону 2025/26 Україна експортувала близько 40 тис. тонн вівса ‒ це найбільший показник за останні десять років. Основними покупцями стали Туреччина (приблизно 24 тис. тонн) та Індія (8,2 тис. тонн), що суттєво змінило традиційну географію експорту.

Ринок вівса в Україні на початку сезону 2025/26 демонструє незвичне поєднання протилежних факторів: скорочення внутрішнього виробництва паралельно зі стрімким зростанням зовнішнього попиту.