В Україні змінилися правила ведення ветеринарного бізнесу: до травня треба змінити документи

В Україні з 31 січня 2026 року змінився порядок допуску до господарської діяльності з ветеринарної практики. Так, можливість роботи за декларативним принципом скасовано, а замість неї запроваджено обов'язкове ліцензування.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з питань безпечності харчов продуктів та захисту споживачів.

Як зазначається, наразі всі суб'єкти господарювання у сфері ветеринарної практики повинні отримувати ліцензію.

Що робити тим, хто працює за декларацією

Для тих, хто здійснює ветеринарну практику на підставі декларації, встановлено перехідний період.

"Якщо ваша діяльність здійснюється на підставі декларації, потрібно подати заяву на ліцензію до Держпродспоживслужби протягом трьох місяців, тобто до 30 квітня 2026 року", – пояснили в Службі.

Заяви на ліцензую можна подати в паперовій або електронній формі.

Важливі моменти

Суб'єктам господарювання варто:

перевірити, чи здійснюється ветеринарна практика на підставі декларації;

перевірити відповідність матеріально-технічної бази ліцензійним умовам та переконатися в наявності документів, що підтверджують кваліфікацію персоналу;

не зволікати з поданням заяви на ліцензію до Держпродспоживслужби до 30 квітня.

"Оновлені правила спрямовані на впорядкування діяльності у сфері ветеринарної медицини відповідно до вимог Європейського Союзу та забезпечення стабільного функціонування ринку ветеринарних послуг навіть в умовах воєнного стану", – зазначили в Держпродспоживслужбі.

У червні минулого року повідомлялося, що Україна з 2026 року переходить на нові європейські правила у ветеринарній медицині.

У середині травня Кабінет Міністрів дозволив Держслужбі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів відновити позапланові перевірки ветеринарних клінік та виробників ветпрепаратів.