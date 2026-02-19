"Укрпошта" замовила перевезення в Європу на 298 мільйонів із помилками

"Укрпошта" 28 січня за результатами тендеру замовила компанії "Норді" міжнародні перевезення вантажу на 298,29 млн грн.

Як свідчать дані в системі "Прозорро", на цей рік замовили перевезення вантажівками 20 тонн і від 2,8 тонни, передають Наші гроші.

Як зазначається, компанія має за свій кошт забрендувати автівки від 2,8 тонни й і 80% напівпричепів до автівок 20 тонн у корпоративний стиль "Укрпошти". Строк доставки не повинен перевищувати 96 годин із дати завантаження.

Ціни на перевезення

Ціни на перевезення за маршрутами суттєво не змінились порівняно з 2024-2025 роками: деякі маршрути залишились за торішніми цінами, деякі – подорожчали на кілька відсотків, що співставно зі зростанням цін на паливо та інфляцією.

На 16% подорожчав додатковий пробіг поза маршрутом для авто 20 тонн: зараз він коштує 45 грн, а в 2025 році – 38 грн. Для авто 2,8 тонни ціна лишилася на рівні 20 грн, як і торік.

На третину зросли витрати на митний догляд, розвантаження та завантаження для авто 20 тонн: зараз – 20 тис. грн, а в 2025 році – 15 тис. грн. Для авто 2,8 тонн ціна не змінилася – 3 тис. грн.

Помилка в розрахунках

Однак у специфікації до договору за двома позиціями вказані помилкові суми.

Так, витрати на митний догляд, розвантаження та завантаження для авто 2,8 тонни замовили обсягом у 100 послуг по 3 тис. грн. Відтак, сума становить 300 тис. грн, а не 1 млн грн.

Перевезення з Києва в Кишинів (Молдова) на авто 20 тонн замовили обсягом у 120 послуг по 46 тис. грн. Таким чином це 5,52 млн грн, а не 5,76 млн грн.

Якщо додати вказані в специфікації суми за всіма позиціями, вартість договору складе 298,99 млн грн, а якщо перемножити кількість послуг на ціну за послугу – 298,05 млн грн.

Проте в кінці специфікації та в електронному полі вартості договору вказана сума 298,29 млн грн.

Про компанію

ТОВ "Норді" з Луцька належить волинським підприємцям Олені та Сергію Вітюкам. Компанія отримує всі такі підряди "Укрпошти" з 2024 року. До того "Укрпошта" під час великого вторгнення замовляла міжнародні перевезення виключно у ФОП Вітюк Олена Іванівна.

Компанія зараз отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Зі свого боку Держаудитслужба почала моніторинг на підставі виявлених нею ознак порушення закону.

