Провал імпортозаміщення: Оператор "суверенного інтернету" в Росії вирішив перейти на Microsoft

Російський розробник рішень для фільтрації та блокування інтернет-трафіку "РДП Ентерпрайз", пов'язаний зі структурами "Ростелекому", планує відмовитися від російського поштового програмного забезпечення на користь Microsoft Exchange Server 2019.

Як пише The Moscow Times, "РДП Ентерпрайз" шукає підрядника для перенесення корпоративних поштових скриньок із платформи CommuniGate Pro на Microsoft Exchange 2019. Відповідний тендер розміщено на майданчику Bidzaar. Його підсумки планується підбити в лютому 2026 року.

У "Ростелекомі" заявили, що рішення ухвалене з економічних причин.

"Вибір Microsoft Exchange Server обумовлений економічною доцільністю: платформа вже інтегрована з відділеною ІТ-інфраструктурою q не вимагає додаткових витрат на міграцію, перенавчання та переробку інтеграцій. Альтернативні рішення призведуть до зростання сукупної вартості та операційних ризиків", – заявили в пресслужбі оператора.

Загроза безпеці

Федеральна служба з технічного та експортного контролю раніше попереджала про ризики використання Microsoft Exchange Server 2019 після припинення розширеної підтримки через розв'язану Росією повномасштабну війну проти України.

У Службі вказували на "загрозу безпеки інформації" та відзначали зростання інтересу до Exchange з боку хакерів. Регулятор рекомендував переходити на російські рішення або компенсувати ризики за рахунок додаткових заходів захисту.

Інші іноземні рішення

Утім, на програмному забезпеченні від Microsoft "РДП Ентерпрайз" не зупиняється.

Компанія планувала придбати сервери під російським брендом Gladius, збудовані на базі американської платформи Supermicro, а також мережеві карти ізраїльської Silicom. Це обладнання використовується в системах глибокої фільтрації трафіку (DPI), які лежать в основі механізму блокувань та передбачені законом про "суверенний рунет".

Імпортозаміщення в Росії

Раніше в Мінекономрозвитку РФ заявили, що Росії не вдається позбутися західних технологій, незважаючи на всі заклики президента РФ Владіміра Путіна це зробити і його заяви, що це вже зроблено. Країна, як і раніше, критично залежить від імпорту в областях, що мають ключове значення для війни, включно з машинобудуванням, виробництвом дронів і енергетикою.

До того стало відомо, що Росії за 10 років не вдалося створити аналог американських батарей.

Раніше російський уряд через брак фінансування зупинив декілька ключових проєктів для російських літографів, які потрібні для виробництва суверенних процесорів та мікросхем.

До того повідомлялося, що російський виробник мікросхем "Байкал Електронікс" так і не зміг налагодити виробництво власних процесорів Baikal M у Росії, тому цей проєкт закриють.

При цьому в середині лютого 2026 року в Росії офіційно дозволили визнавати викрадені технології власною розробкою.