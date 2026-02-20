В Україні зросло виробництво агропродукції. Які регіони серед лідерів? ІНФОГРАФІКА

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Україні в січні 2026 року зріс на 3,2% проти аналогічного періоду торік.

Як свідчать дані Державної служби статистики, індекс сільськогосподарської продукції в господарствах усіх категорій населення становив 103,2% до відповідного періоду минулого року за рахунок продукції тваринництва.

Зокрема, на підприємствах виробництво зросло на 11,9%, а в господарствах населення – скоротилося на 15%.

Показники за регіонами

Найбільше зростання виробництва було зафіксовано:

у Вінницькій (122,9%),

Львівській (122,7%),

Кіровоградській (107,6%),

Хмельницькій (107,4%),

Київській (107,3%) областях.

Найслабша динаміка спостерігалася:

у Донецькій (60,5%),

Закарпатській (68,3%),

Чернівецькій (82,9%) областях.

До того стало відомо, що частка земель, придатних для сільськогосподарського використання, в Україні становить приблизно 56,8% від загальної площі країни. Такий самий показник має Молдова. У світовому рейтингу за цим параметром Молдова посідає третє місце, а Україна ‒ четверте. Попереду лише Данія з показником 59,1% та Бангладеш із 60,2%.