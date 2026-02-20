В Україні зросло виробництво агропродукції. Які регіони серед лідерів? ІНФОГРАФІКА

Виробництво агропродукції в Україні в січні зросло на 3,2%

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Україні в січні 2026 року зріс на 3,2% проти аналогічного періоду торік.

Як свідчать дані Державної служби статистики, індекс сільськогосподарської продукції в господарствах усіх категорій населення становив 103,2% до відповідного періоду минулого року за рахунок продукції тваринництва.

Зокрема, на підприємствах виробництво зросло на 11,9%, а в господарствах населення – скоротилося на 15%.

Показники за регіонами

Найбільше зростання виробництва було зафіксовано:

  • у Вінницькій (122,9%),
  • Львівській (122,7%),
  • Кіровоградській (107,6%),
  • Хмельницькій (107,4%),
  • Київській (107,3%) областях.

Найслабша динаміка спостерігалася:

  • у Донецькій (60,5%),
  • Закарпатській (68,3%),
  • Чернівецькій (82,9%) областях.

Сільське господарство в Україні

Як повідомлялося, обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Україні минулого року знизився на 6,8% порівняно з 2024 роком.

Раніше в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства зазначили, що перехід агропромислового комплексу України на європейські стандарти відкриє преміальний ринок для експортерів.

Перед тим Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) опублікувала План реагування на надзвичайні ситуації та оперативне відновлення України на 2026-2028 роки, в якому викладено пріоритетні заходи стосовно захисту джерел коштів для сільського населення, відновлення виробничого потенціалу та надання підтримки агропродовольчому сектору України.

До того стало відомо, що частка земель, придатних для сільськогосподарського використання, в Україні становить приблизно 56,8% від загальної площі країни. Такий самий показник має Молдова. У світовому рейтингу за цим параметром Молдова посідає третє місце, а Україна ‒ четверте. Попереду лише Данія з показником 59,1% та Бангладеш із 60,2%.

