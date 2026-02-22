Крематорії в Росії різко підняли ціни на свої послуги

У Росії різко зросла вартість кремації – у середньому після Нового року послуга подорожчала на 20 тис. руб.

Представники великих російських крематоріїв назвали основною причиною підвищення тарифів на комунальні послуги, передає The Moscow Times.

Так, електроенергія для юридичних осіб подорожчала на 8-12%, а газ для комунально-побутових потреб – на 7-10%.

Додатковий тиск на ціни чинили дефіцит запчастин для імпортних печей та збільшення витрат на обов'язкові газоочисні системи на тлі підвищеного попиту.

При цьому кремація залишається затребуваним способом поховання в Росії. За останні два роки її обирали 60% тих, хто звернувся, а решта 40% надавали перевагу традиційному похованню в землю.

Президент Асоціації крематоріїв РФ Алексєй Сулоєв пояснював зростання популярності кремації прагненням росіян заощадити через різке зростання цін на традиційне поховання.

За даними Росстату, з початку 2022 року на тлі розвязаної Росією повномасштабної війни проти України виготовлення труни в Росії подорожчало на 84%, а копання могил – на 51%.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Ритуальний бізнес у Росії

Як повідомлялося, розв'язана Росією повномасштабна війна проти України, яка, за західними даними, завдала Росії рекордних втрат із часів Другої світової, виявилася "золотою жилою" для похоронних компаній, які переживають бум бізнесу та зростання виручки на десятки відсотків. Топ-5 лідерів похоронного бізнесу РФ за підсумками 2024 року заробили 14,87 млрд руб. виручки – на 2,92 млрд руб., або 24%, більше, ніж роком раніше.

Також повідомлялося, що російські втрати на фронті в розв'язаній РФ повномасштабній війні проти України викликали бум на ринку похоронних послуг. Так, у січні-квітні поточного року похоронні компанії в Росії заробили 39,5 млрд руб., що на 12,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Перед тим стало відомо, що в Росії виріс попит на труни з картону, оскільки вони суттєво дешевші за дерев'яні. Така труна коштуватиме 1,5-6 тис. руб., тоді як на класичний варіант доведеться витратити близько 8 тис. руб. При цьому існують і "люксові" моделі вартістю 200 тис. руб.

До того повідомлялося, що жителі Росії урізали знизили витрати на поховання родичів через сильне подорожчання ритуальних послуг у зв'язку з війною проти України. Це призвело до зростання попиту на кремацію, оскільки вона обходиться дешевше за поховання в могилу.