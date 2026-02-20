Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Відключення електроенергії
2 366 12

В Україні посилять контроль за дотриманням графіків відключень світла

В Україні посилять контроль за графіками погодинних відключень світла

Державна інспекція енергетичного нагляду України через значну кількість звернень щодо дотримання графіків погодинних відключень почала позапланові перевірки операторів системи розподілу в Житомирській, Кіровоградській, Миколаївській, Хмельницькій та Черкаській областях.

Про це йдеться в повідомленні Держенергонагляду.

Що включають у себе перевірки

Зокрема, Держенергонагляд перевіряє:

  • правильність складання графіків;
  • фактичне виконання затверджених графіків;
  • недопущення нерівномірного розподілу обмежень електропостачання між споживачами;
  • захист прав споживачів на отримання електричної енергії в умовах дефіциту потужності в енергосистемі.

Для чого проводяться перевірки

Як зазначили в Держенергонагляді. мета таких перевірок – забезпечення рівних умов застосування обмежень електропостачання для всіх споживачів.

У разі виявлення порушень оператори систем розподілу повинні усунути їх і привести графіки у відповідність до вимог нормативно-правових актів.

"За результатами перевірок будуть надані рекомендації та приписи, виконання яких Держенергонагляд триматиме на контролі", – підсумували в Інспекції.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Відключення світла в Україні

Раніше в ДТЕК розповіли, що існує кілька причин, чому нарахування за електроенергію у січні могли зрости попри триваліші відключення світла.

До того перший віцепрем'єр - міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що за умови відсутності нових пошкоджень енергетичних об'єктів і підвищення ефективності роботи сонячних електростанцій, до кінця лютого можливо зберегти режим відключень електроенергії для населення обсягом 3-3,5 черги з 6.

Нагадаємо, російські обстріли з жовтня 2025 року пошкодили 8,5 ГВт генерувальних потужностей в Україні, зокрема тепло- та гідроенергостанції, для невідкладних робіт з відновлення генерації потрібно близько $1 млрд.

Зі свого боку голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко повідомив, що внаслідок масованих російських атак в енергосистемі України виник дефіцит, покрити його за рахунок внутрішньої генерації та імпорту електроенергії наразі неможливо.

Автор: 

перевірка (720) енергетика (703) електроенергія (4677) відключення світла (850) Держенергонагляд (12)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
А коли ці графіки працювали? 🤔
Покращити можна те що є, і хочь якось працювало. Так що "покращити" тут нема чого.
показати весь коментар
20.02.2026 16:54 Відповісти
+4
філатовську область у першу чергу треба перевіряти. Тут повний барижний беспрєдєл. Споживачи сидять без світла по 9-10 годин поспіль, а вуличні бариги цілодобово зі світлом.
показати весь коментар
20.02.2026 17:39 Відповісти
+2
світла стане менше, корупціонерів садять на підкормку
показати весь коментар
20.02.2026 17:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А коли ці графіки працювали? 🤔
Покращити можна те що є, і хочь якось працювало. Так що "покращити" тут нема чого.
показати весь коментар
20.02.2026 16:54 Відповісти
світла стане менше, корупціонерів садять на підкормку
показати весь коментар
20.02.2026 17:36 Відповісти
філатовську область у першу чергу треба перевіряти. Тут повний барижний беспрєдєл. Споживачи сидять без світла по 9-10 годин поспіль, а вуличні бариги цілодобово зі світлом.
показати весь коментар
20.02.2026 17:39 Відповісти
Щось будувати, реконструвати - ніт
Посилити "контроль", звіти, графіки, семінари - гей гей аж гай гудить
показати весь коментар
20.02.2026 18:05 Відповісти
Я скарг на 1551 за весь Київ написала))) мене тем вже ненавидять..це ж капець..води, опалення немає. Світло хз як. Ще й газ став повністю оранж!
показати весь коментар
21.02.2026 12:37 Відповісти
м. Боярка, біля Києва, крупний бізнес заносить готівку, то певні групи, де їх торгові точки, не вимикають. Перевірьте, будь ласка, групу 6.1 чому їх не вимикають, а інші за це мають сидіти без світла по 7 годин ???!!!
показати весь коментар
20.02.2026 18:33 Відповісти
Які дотримання, ви про що? Якщо не дотримуються ГПВ то завжди можна кивати наєГАВ або СГАВ. І все цілком законно
показати весь коментар
20.02.2026 19:15 Відповісти
Чи не пора посилити контроль за обіцянками відновлення електроенергії? Чи не краще розігнати Державну інспекцію енергетичного нагляду, а їх бюджет 234 000 000 пустити на відновлення електрообладнання?
показати весь коментар
20.02.2026 21:04 Відповісти
Який бред....вони перевірятимуть там де менш за все відключають....смішні паяци...
показати весь коментар
21.02.2026 06:20 Відповісти
Т.е. отключать будут еще больше...
показати весь коментар
21.02.2026 07:48 Відповісти
імітація бурхливої діяльності
показати весь коментар
21.02.2026 10:12 Відповісти
Скоро взагалі нічого не буде. Ніяких світів, вод та опалень. Тільки потужна незламність.
показати весь коментар
23.02.2026 20:00 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 