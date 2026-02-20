В Україні посилять контроль за дотриманням графіків відключень світла

Державна інспекція енергетичного нагляду України через значну кількість звернень щодо дотримання графіків погодинних відключень почала позапланові перевірки операторів системи розподілу в Житомирській, Кіровоградській, Миколаївській, Хмельницькій та Черкаській областях.

Про це йдеться в повідомленні Держенергонагляду.

Що включають у себе перевірки

Зокрема, Держенергонагляд перевіряє:

правильність складання графіків;

фактичне виконання затверджених графіків;

недопущення нерівномірного розподілу обмежень електропостачання між споживачами;

захист прав споживачів на отримання електричної енергії в умовах дефіциту потужності в енергосистемі.

Для чого проводяться перевірки

Як зазначили в Держенергонагляді. мета таких перевірок – забезпечення рівних умов застосування обмежень електропостачання для всіх споживачів.

У разі виявлення порушень оператори систем розподілу повинні усунути їх і привести графіки у відповідність до вимог нормативно-правових актів.

"За результатами перевірок будуть надані рекомендації та приписи, виконання яких Держенергонагляд триматиме на контролі", – підсумували в Інспекції.

Відключення світла в Україні

Раніше в ДТЕК розповіли, що існує кілька причин, чому нарахування за електроенергію у січні могли зрости попри триваліші відключення світла.

До того перший віцепрем'єр - міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що за умови відсутності нових пошкоджень енергетичних об'єктів і підвищення ефективності роботи сонячних електростанцій, до кінця лютого можливо зберегти режим відключень електроенергії для населення обсягом 3-3,5 черги з 6.

Нагадаємо, російські обстріли з жовтня 2025 року пошкодили 8,5 ГВт генерувальних потужностей в Україні, зокрема тепло- та гідроенергостанції, для невідкладних робіт з відновлення генерації потрібно близько $1 млрд.

Зі свого боку голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко повідомив, що внаслідок масованих російських атак в енергосистемі України виник дефіцит, покрити його за рахунок внутрішньої генерації та імпорту електроенергії наразі неможливо.