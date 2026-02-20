В Україні посилять контроль за дотриманням графіків відключень світла
Державна інспекція енергетичного нагляду України через значну кількість звернень щодо дотримання графіків погодинних відключень почала позапланові перевірки операторів системи розподілу в Житомирській, Кіровоградській, Миколаївській, Хмельницькій та Черкаській областях.
Про це йдеться в повідомленні Держенергонагляду.
Що включають у себе перевірки
Зокрема, Держенергонагляд перевіряє:
- правильність складання графіків;
- фактичне виконання затверджених графіків;
- недопущення нерівномірного розподілу обмежень електропостачання між споживачами;
- захист прав споживачів на отримання електричної енергії в умовах дефіциту потужності в енергосистемі.
Для чого проводяться перевірки
Як зазначили в Держенергонагляді. мета таких перевірок – забезпечення рівних умов застосування обмежень електропостачання для всіх споживачів.
У разі виявлення порушень оператори систем розподілу повинні усунути їх і привести графіки у відповідність до вимог нормативно-правових актів.
"За результатами перевірок будуть надані рекомендації та приписи, виконання яких Держенергонагляд триматиме на контролі", – підсумували в Інспекції.
Відключення світла в Україні
Раніше в ДТЕК розповіли, що існує кілька причин, чому нарахування за електроенергію у січні могли зрости попри триваліші відключення світла.
До того перший віцепрем'єр - міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що за умови відсутності нових пошкоджень енергетичних об'єктів і підвищення ефективності роботи сонячних електростанцій, до кінця лютого можливо зберегти режим відключень електроенергії для населення обсягом 3-3,5 черги з 6.
Нагадаємо, російські обстріли з жовтня 2025 року пошкодили 8,5 ГВт генерувальних потужностей в Україні, зокрема тепло- та гідроенергостанції, для невідкладних робіт з відновлення генерації потрібно близько $1 млрд.
Зі свого боку голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко повідомив, що внаслідок масованих російських атак в енергосистемі України виник дефіцит, покрити його за рахунок внутрішньої генерації та імпорту електроенергії наразі неможливо.
Покращити можна те що є, і хочь якось працювало. Так що "покращити" тут нема чого.
Посилити "контроль", звіти, графіки, семінари - гей гей аж гай гудить