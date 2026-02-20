"СвітлоДІМ": За програмою вже профінансовано 256 будинків на 68,5 мільйона. ІНФОГРАФІКА

За програмою "СвітлоДІМ", яка передбачає державну підтримку багатоквартирних будинків для встановлення резервного електроживлення, станом на 20 лютого вже надійшло 864 заявки в Києві та Київській області.

Як повідомили в Міністерстві розвитку громад і територій, із цієї кількості заявок опрацьовано 834, із них 359 схвалено, а 475 – повернуто на доопрацювання.

Також зазначається, що наразі вже профінансовано 256 будинків на загальну суму 68,5 млн грн.

Про програму

Програма "СвітлоДІМ" допомагає співвласникам багатоквартирних будинків придбати автономні джерела електроенергії.

Держава надає фінансування від 100 тис. до 300 тис. грн на придбання обладнання для енергетичної стійкості будинків.

Як отримати допомогу

Для отримання допомоги заявники відкривають окремий поточний рахунок у гривні зі спеціальним режимом використання в одному з банків-партнерів програми.

Банки-учасники

На сьогодні до програми приєднались:

"Ощадбанк";

"Укргазбанк";

"Райффайзен Банк";

"ПриватБанк";

"Укрсиббанк";

"Глобус Банк";

VST Bank.

Як повідомлялося, 28 січня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко оголосила, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення запустити нову програму "СвітлоДІМ", яка передбачає державну підтримку для мешканців багатоквартирних будинків.

За умовами програми, ОCББ, житлові та обслуговуючі кооперативи, управителі багатоквартирних будинків будь-якої форми власності можуть отримати від держави 100-300 тис. грн на закупівлю генераторів, акумуляторів, інверторів та іншого енергообладнання.

На початку лютого експертна комісія розглянула та схвалила перші заявки на отримання гранту за програмою "СвітлоДім".

Стан енергосистеми

Також повідомлялося, ситуація в енергосистемі України залишається напруженою через зростання споживання електроенергії в період сильних морозів. Холодна погода суттєво збільшила навантаження на мережі. Фахівці постійно координують роботу, щоб зберегти стабільність електропостачання.

У регіонах активно розвивається розподілена газова генерація. Зокрема, в Києві та Київській області цього року введено в експлуатацію 25,8 МВт додаткових потужностей. На кількох об'єктах пусконалагоджувальні роботи вже наближаються до завершення. Це дозволить суттєво підвищити енергетичну стійкість столиці та прилеглих районів.

Перед тим перший віцепрем'єр – міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що за умови відсутності нових пошкоджень енергетичних об'єктів і підвищення ефективності роботи сонячних електростанцій до кінця лютого можливо зберегти режим відключень електроенергії для населення обсягом 3-3,5 черги з шести, який діє зараз.