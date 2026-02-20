МВФ збирається 26 лютого розглянути надання нового кредиту для України, – Bloomberg

Рада директорів Міжнародного валютного фонду заявила про засідання 26 лютого, на якому збирається розглянути чотирирічну програму кредитування України на суму $8,1 млрд.

Як пише Bloomberg із посиланням на джерела, очікується, що МВФ схвалить новий пакет допомоги, який був узгоджений у листопаді минулого року на рівні персоналу з Україною.

Зазначається, що на початку лютого 2026 року МВФ заявив, що Україна виконала всі умови, необхідні для схвалення нової кредитної програми радою директорів Фонду.

Вимоги МВФ

Раніше речниця МВФ Джулія Козак повідомила, що Україна виконала весь перелік попередніх дій (prior actions), необхідних для подання нової чотирирічної програми розширеного фінансування EFF на $8,1 млрд на розгляд та затвердження Радою директорів.

У середині лютого Міжнародний валютний фонд ухвалив безпрецедентне рішення ‒ скасував попередні умови для нової кредитної програми України на $8,1 млрд. Йдеться про вимоги щодо ПДВ для ФОПів, мит на посилки, податку для цифрових платформ і військового збору.

Чому МВФ пом'якшив умови

За словами прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, Фонд пішов на пом'якшення через суттєве погіршення ситуації в Україні внаслідок атак на енергетичну інфраструктуру.

"Ситуація зараз значно змінилася порівняно з тією, яка була в листопаді, коли ми працювали з місією МВФ над складанням програми", – підкреслила прем'єрка.

Як повідомлялося, у лютому Кабінет Міністрів не має наміру вносити до Верховна Рада законопроєкт щодо обов'язкової реєстрації фізичних осіб-підприємців як платників податку на додану вартість.

Прогноз МВФ стосовно війни

Також повідомлялося, Міжнародний валютний фонд прогнозує, що активна фаза війни в Україні може завершитися у 2026 році. У звіті МВФ також описано альтернативний, більш песимістичний сценарій. Згідно з базовим прогнозом Фонду, поступове врегулювання ситуації може розпочатися вже наступного року. Водночас аналітики не виключають, що бойові дії можуть тривати до 2028 року.

Такий розвиток подій передбачений на випадок погіршення безпекових та економічних умов. У документі підкреслюється, що подальший перебіг ситуації залежатиме від цілої низки чинників, серед яких військова динаміка, рівень міжнародної підтримки та загальна макроекономічна стійкість.