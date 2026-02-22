Більше половини великих компаній у Росії заявили про падіння прибутків і готують звільнення

Більше ніж половина великих компаній у Росії закінчили 2025 рік із падінням прибутків, скоротили або повністю заморозили інвестиційні проєкти, а багато з них готуються звільняти співробітників.

Про це це свідчить опитування Російського союзу промисловців і підприємців, передає The Moscow Times.

Як повідомляється, минулого року лише 19% російських компаній продовжували інвестиції в звичайному режимі. Кожна третя (33%) "суттєво" їх скоротила, стільки само скоротили "незначно", а 15% повністю заморозили всі проєкти.

72% поскаржилися на зростання дебіторської заборгованості, тобто неплатежів із боку контрагентів. При чому насамперед не платять за контрактами держкорпорації.

Окрім того, у 62% цивільних підприємств РФ у 2025 році впав прибуток, а також зросла частка збиткових компаній.

"Наростає криза ліквідності та неплатежі. Величезне зростання витрат. Враховуючи той факт, що ситуація за цими показниками погіршувалась протягом усього 2025 року та продовжує погіршуватися цього року, у підприємств поступово виснажуються й власні ресурси, які б дозволили продовжувати діяльність", – констатував віцепрезидент Союзу Александр Муричов.

Перспективи для компаній

За його словами, багато містоутворювальних підприємств, а також підприємств у мономістах уже перевели співробітників на неповну зайнятість, а в другій половині 2026 року, найімовірніше, будуть змушені розпочати звільнення.

"Єдина видима сьогодні перспектива для багатьох підприємств – скорочення виробництва, співробітників, а в найкритичніших ситуаціях, на жаль, і банкрутство", – сказав Муричов.

Стан компаній у РФ

За даними Росстату, за січень-листопад минулого сальдований прибуток (прибуток мінус збитки) російського бізнесу впав на 5,5%, до 25,43 трлн руб.

Нафтогазові компанії пережили обвал прибутків на 55%, автовиробники – у 4 рази, а вугільні компанії отримали рекордний у історії сальдований збиток – 334,9 млрд руб.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, посилення санкцій США, що обвалило ціни на російську нафту до $40 за барель і нижче, породило низку банкрутств невеликих нафтових компаній у ключових регіонах Росії.

Перед тим глава Мінекономрозвитку РФ Максим Решетніков заявив, що російська економіка 2026 року продовжить сповільнюватися, а різке падіння темпів зростання в країні є "природною платою за зниження інфляції".

Що відбувається з економікою РФ

За даними Росстату, минулого року російський ВВП додав лише 1%, що майже в п'ять разів нижче за цифру попереднього року: спочатку вона становила 4,3% зростання, але після перерахунку збільшилася до 4,9%.

Зростання промисловості практично зупинилося – 1,3% за рік, а з 28 галузей, які відстежує Росстат, 21 опинилося в мінусі. Рекордсменом з тем обвалу став автопром, який втратив чверть випуску, металургійні заводи скоротили виробництво на 2,1%, фабрики одягу та взуття – на 3,5%. Також уперше за 15 років упав випуск продуктів харчування – на 0,5%.

Раніше повідомлялося, що російські регіони завершили 2025 рік із сумарним дефіцитом місцевих бюджетом на 1,54 трлн руб. ($20,95 млрд). Порівняно з 2024 роком "дірка" у бюджетах суб'єктів збільшилася в 5 разів, відносно 2023 року – майже у 8 разів, а її підсумковий розмір став безпрецедентним за 20 років доступної статистики.

До того в Російській академії наук заявили, що всі ключові ризики розвитку російської економіки реалізувалися в 2024-2025 роках. Так, через несприятливі тенденції в галузі демографії загострюється дефіцит на ринку праці, наростає технологічне відставання від розвинених країн та Китаю, знижуються доходи від експорту вуглеводнів та сировинна рента, зростає оборонне навантаження та посилюється санкційний тиск.

На початку лютого цього року віцепрем'єр Росії Александр Новак заявив, що інвестиції в економіку РФ перестали зростати, хоча ще у вересні минулого року Мінекономрозвитку Росії прогнозувало за підсумками 2025 року зростання інвестицій на 1,7%.

Проте незабаром Росстат зафіксував перше за п'ять років скорочення інвестицій у річному вираженні – на 3,1% у третьому кварталі. Цього року на спад чекає і Мінекономрозвитку Росії – на 0,5%.