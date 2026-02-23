Пасажиропотік через кордон України зростає. За тиждень виїхало на 10 тисяч осіб більше

Пасажиропотік через західний кордон України за тиждень із 14 по 20 лютого зріс на 3% – до 406 тис.

Як свідчать дані Державної прикордонної служби, за попередні два тижні кількість перетинів кордону на виїзд із України більша за кількість перетинів на в'їзд, хоча п'ять тижнів перед тим ситуація була зворотною попри наслідки обстрілів та морози, передає Інтерфакс-Україна.

Так, минулого тижня кількість перетинів кордону на виїзд збільшилася до 214 тис. з 204 тис. тижнем раніше, тоді як на в'їзд – до 192 тис. зі 190 тис.

Кількість транспорту

Як зазначається, число транспортних засобів, які пройшли через пункти пропуску, вже сьомий тиждень поспіль перебуває на рівні близько 110 тис., тоді як число машин із гуманітарними вантажами скоротилося до 524 з 539 тижнем раніше.

Показними торік

Перетинів кордону минулого тижня було менше, ніж торік, на 4,7%. Тоді за аналогічний період із України виїхало 214 тис. людей, а в'їхало 212 тис., потік машин також був вищим – 115 тис.

Торік в цей тиждень було зафіксовано збільшення пасажиропотоку на 0,9%, а наступного тижня він приріс ще на 2,1%.

В'їзд до ЄС

Як повідомлялося, з кінця 2026 року зміняться правила поїздок українців до країн Європейського Союзу. Для в'їзду за безвізом потрібно буде заздалегідь оформити електронний дозвіл ETIAS та сплатити обов’язковий онлайн-збір. Нова система не скасовує безвізовий режим, проте додає фінансову й адміністративну складову до кожної поїздки.

Українські біженці

Як повідомлялося, кількість українських біженців у Європі станом на 16 січня 2026 року оцінювалась в 5,35 млн (на 11 грудня – 5,31 млн), а загалом у світі – у 5,9 млн (5,86 млн).

Національний банк України зі свого боку прогнозує, що повернення українських біженців розпочнеться в 2027 році, очікується, що повернуться близько 100 тис. осіб.

Станом на 30 листопада 2025 року майже 4,33 млн громадян, які виїхали з України внаслідок розв'язаної Росією повномасштабної війни, мали статус тимчасового захисту в Європейському Союзі.

Загалом, станом на 30 листопада 2025 року громадяни України становили понад 98,4% бенефіціарів тимчасового захисту в ЄС. Дорослі жінки становили 43,6% осіб з таким статусом, діти – майже третину (30,7%), а дорослі чоловіки – понад чверть (25,7%).