Влада Кривого Рогу знову замовила у монополіста продуктові пайки на 240 мільйонів завдяки вимозі до форми консерв

Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради уклав нову угоду з ТОВ "Фабрика смаку" на постачання продуктових наборів вартістю 244,46 мільйона гривень.

Фірма "Фабрика смаку" була єдиним учасником тендеру, тому вона отримала підряд за очікуваною вартістю, свідчать дані у системі Prozorro.

Цього разу традиційному підряднику замовили постачання 307,7 тис. наборів харчів до кінця поточного року

Таким чином, один набір коштуватиме 793,22 грн з ПДВ, але ціни окремих продуктів у складі комплекту невідомі. Минулого року набори від цієї ж фірми замовляли по 660 грн, а у жовтні 2024 року – по 518 грн.

Як повідомлялося, фірма "Фабрика смаку" – монопольний постачальник продуктових наборів для Кривого Рогу. Раніше криворізькі закупівельники навіть встановили особливі умови до окремих продуктів, що обмежило можливості інших постачальників подавати свої заявки.

Зокрема, ще у 2024 році Криворізька міськрада почала купувати продуктові набори з вимогою, щоб консервована шинка зі свинини була виключно у фігурній жерстяній банці: прямокутній, овальній або еліпсоїдній.

Попри скарги постачальників, які просили дозволити постачати шинку у іншому фасуванні, замовник доводив, що тільки такі банки дозволяють дістати шинку цілим шматком непошкодженою, і навіть опублікував відеозапис відкривання різних банок.

Один із виробників шинки в круглих банках скаржився в АМКУ, але марно. Антимонопольники погодились з аргументами мерії Кривого Рогу. 

Тому всі підряди на постачання продпайків для Криворізької міськради без конкуренції почала отримувати "Фабрика смаку".

Кому належить компанія-постачальник?

Одеська фірма "Фабрика смаку" належить директору Ігорю Левінзону та Ользі Боголюбовій.

Левінзон раніше володів і керував ТОВ "Біт-Юг" (припинено), яке отримувало підряди на харчування в Одесі. Медіа пов’язували "Біт-Юг" з екс-нардепом Олександром Пресманом. Щодо одеситки Ольги Олександрівни Боголюбової, то особа з такими ПІБ вказана в реєстрі підписантом одеського ТОВ "Оленіч Груп Лтд" Костянтина Оленіча й Олександра Оленіча. Донедавна партнеркою Левінзона по "Фабриці смаку" була Тетяна Голубіна з Одещини.

"Фабрика смаку" фігурує у кримінальному провадженні БЕБ від 2023 року щодо можливої розтрати бюджетних коштів у великих розмірах. За даними слідства, службові особи фірм "Фабрика смаку", ТОВ "Тонар К" і ТОВ "Ольга" за пособництва чиновників Одеської міськради у 2022-2024 роках постачали товари до лікарень Одеси за завищеними цінами.

Усього з 2016 року "Фабрика смаку" отримала підрядів на понад 2,2 млрд грн.

