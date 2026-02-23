В Україні збудують морську платформу для розмінування акваторій за 8 мільйона євро

Компанія "Нібулон" залучила 7,8 млн євро від німецької організації DEG Impulse gGmbH в межах програми develoPPP. Компанія збирається витратити кошти на будівництво 90-метрової морської платформи для розмінування.

Як повідомили в компанії, судно буде займатися очищенням замінованих акваторій із використанням безпілотних підводних систем, зокрема ROV (дистанційно керованих апаратів), AUV (автономних підводних апаратів) та інших UUS (безпілотних підводних систем), передає Liga.net.

Скільки можна розмінувати

Судно дасть змогу розмінувати понад 10 кв. км акваторії Чорного моря та внутрішніх водних шляхів у Миколаївській і Херсонській областях.

Хто будуватиме

Будівництвом судна займатиметься завод "Нібулону" – єдине суднобудівне підприємство на вільній території України, яке зараз працює.

Раніше повідомлялося, що із січня до листопада 2025 року підрозділи з розмінування очистили 34,3 тис. га сільськогосподарських земель від вибухонебезпечних предметів. Загалом за цей період було обстежено понад 43 тис. га земель.

У жовтні минулого року стало відомо, що скористатися програмою компенсації витрат за гуманітарне розмінування зможуть фізособи або самозайняті у сфері сільського господарства.