Росія добу атакує одне з газовидобувних підприємств "Нафтогазу". Його роботу зупинено

Росія дронами атакувала газовидобувну інфраструктуру "Нафтогазу" в Харківській області.

Як повідомив голова правління компанії Сергій Корецький, атака триває з початку доби 24 лютого.

"Зафіксовано пошкодження. Роботу об'єкту зупинено. Відразу після завершення повітряної тривоги фахівці компанії спільно з підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій зможуть приступити до ліквідації наслідків обстрілів", – заявив Корецький.

Він зазначив, що тільки з початку року російські війська здійснили вже 26 атак на об'єкти групи "Нафтогаз".

Раніше перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну здійснила 5796 атак на українську енергосистему.

До того стало відомо, що від початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила 401 атаку на інфраструктуру групи "Нафтогаз". Лише у 2025 році зафіксовано 229 атак – більше, ніж за попередні три роки разом.