Гарантійне відновлення: Майже 20 підрядників отримали вимогу відремонтувати пошкоджені дороги

У Агентстві відновлення та розвитку інфраструктури склали акти на відновлення 80 доріг за гарантійними зобов’язаннями, які брали на себе підрядники.

Голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин пояснив, що після проведення "дефектовки" доріг виявилося: значна кількість трас, збудованих кілька років тому, через складну зиму зазнали серйозних руйнувань, повідомляє ЦТС.

"Ми бачимо багато жахливих відео, наприклад, із дороги М-06 Київ-Чоп. Але якщо згадати, коли проводився останній капітальний ремонт цієї дороги, то це буде 2012 рік, коли її й будували до Євро-2012. Більше жодних капітальних робіт там не виконували", ‒ зауважив Сухомлин у телеефірі.

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За його словами, для відновлення таких магістралей, як Одеська чи Житомирська, потрібна планова робота. Водночас Сухомлин підкреслив, що на сьогодні держава не має коштів на такі проєкти.

При цьому, за його словами, 80 доріг, які будувалися кілька років тому і також отримали суттєві пошкодження, "мають отримати гарантійне відновлення, на яке державі не потрібно буде витрачати кошти, з огляду на зобов’язання підрядників, які ці дороги будували".

За словами керівника Агентства відновлення, наразі йдеться про майже 20 підрядників, які вже отримали попередження та вимогу відновити ті ділянки, на які вони надавали гарантію.

Як повідомлялося, раніше Сухомлин заявляв, що на утримання доріг в Україні у 2026 році закладено лише 15% від мінімально необхідного обсягу, а кошти на капітальний ремонт бюджетом взагалі не передбачені.