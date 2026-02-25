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Новини Ремонт доріг
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Гарантійне відновлення: Майже 20 підрядників отримали вимогу відремонтувати пошкоджені дороги

Майже 20 підрядників отримали вимогу на відновлення доріг

У Агентстві відновлення та розвитку інфраструктури склали акти на відновлення 80 доріг за гарантійними зобов’язаннями, які брали на себе підрядники.

Голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин пояснив, що після проведення "дефектовки" доріг виявилося: значна кількість трас, збудованих кілька років тому, через складну зиму зазнали серйозних руйнувань, повідомляє ЦТС.

"Ми бачимо багато жахливих відео, наприклад, із дороги М-06 Київ-Чоп. Але якщо згадати, коли проводився останній капітальний ремонт цієї дороги, то це буде 2012 рік, коли її й будували до Євро-2012. Більше жодних капітальних робіт там не виконували", ‒ зауважив Сухомлин у телеефірі.

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За його словами, для відновлення таких магістралей, як Одеська чи Житомирська, потрібна планова робота. Водночас Сухомлин підкреслив, що на сьогодні держава не має коштів на такі проєкти.

При цьому, за його словами, 80 доріг, які будувалися кілька років тому і також отримали суттєві пошкодження, "мають отримати гарантійне відновлення, на яке державі не потрібно буде витрачати кошти, з огляду на зобов’язання підрядників, які ці дороги будували".

За словами керівника Агентства відновлення, наразі йдеться про майже 20 підрядників, які вже отримали попередження та вимогу відновити ті ділянки, на які вони надавали гарантію.

Як повідомлялося, раніше Сухомлин заявляв, що на утримання доріг в Україні у 2026 році закладено лише 15% від мінімально необхідного обсягу, а кошти на капітальний ремонт бюджетом взагалі не передбачені.

"Десь виконували профілактичну обробку покриття бітумом, але це дуже незначний обсяг – менше 1%. Наш бюджет становить 10-15% від мінімальної потреби на повноцінне утримання", ‒ зазначив Сухомлин.

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Чомусь в жодні норм. країні світу не існує таких проблем, а в нас скільки пам'ятаю одна і та ж історія. Що до війни, що зараз.
Може асфальт взагалі лишній, по грунтові всі б їздили з швидкістю 20км/год, як в африканських країнах. А екскаватор час від часу її б підгортав.
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25.02.2026 12:41 Відповісти
"через складну зиму" - що саме було "складно" у цю зиму? Сніг? Мороз? Короткий світовий день?
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25.02.2026 13:02 Відповісти
Дуже цікаве формулювання "складна зима". Чи є якісь норми у понятті "складна зима"? І підрядник, який будує дорогу типу не враховує можливість "складних зим"? А куди дивився технагляд від замовника в обличчі Агентства відновлення та розвитку інфраструктури коли акти підписував про виконані роботи на будівництво доріг? Тут цікавих моментів походу не на один том і не на одну кримінальну справу.
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25.02.2026 15:25 Відповісти

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