Капітального ремонту доріг в Україні цьогоріч не буде, бо гроші бюджетом не передбачені, – Сухомлин

На утримання доріг в Україні в 2026 році закладено лише 15% від мінімальної потреби, а гроші на капітальний ремонт взагалі не передбачені бюджетом.

Про це заявив голова Державного агентства з відновлення інфраструктури Сергій Сухомлин в інтерв'ю ЕП.

"Десь виконували профілактичну обробку покриття бітумом, але це дуже незначний обсяг – менше 1%. Наш бюджет становить 10-15% від мінімальної потреби на повноцінне утримання", – розповів Сухомлин.

Він додав, що ці кошти витрачаються й на супутні роботи з освітлення та обрізки дерев.

Гроші на ремонт

Сухомлин зазначив, що вже кілька років у бюджеті фактично закладають кошти лише на поточний (ямковий) ремонт і підготовку до зими.

"Кошти на капітальний ремонт цього року, як і минулого, не передбачені. У бюджеті їх немає", – наголосив Сухомлин.

У 2026 році планують фрезерування та латання вибоїн, і, за словами Сухомлина, є високий ризик, що навесні наступного року проблема повториться.

Попереднє фінансування

Сухомлин також навів динаміку фінансування, де в 2023 році на дороги виділили 42 млрд грн.

На 2026 рік у бюджеті закладено 12,6 млрд грн, але з них 2,5 млрд грн – на пункти пропуску та міжнародні проєкти, а 8,6 млрд грн – безпосередньо на поточний ремонт і утримання доріг.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Дороги в Україні

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко терміново забезпечити готовність до виконання поточного ремонту автомобільних доріг загального користування.

До того повідомлялося, що Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України разом із міжнародними партнерами в 2025 році реалізувало спільні проєкти у 18 областях на загальну суму 1,8 млрд євро. Зокрема, було реалізовано 11 проєктів з міжнародними фінансовими організаціями, 6 кредитних угод, 2 з яких було ініційовано в 2025 році, та підписано 21 угоду.

Також стало відомо, що в Україні за 2025 рік було відремонтовано 7,4 тис. км прифронтових доріг.

Перед тим в Україні вперше відремонтували дорогу за німецькою технологію NovoCrete.