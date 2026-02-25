Оновлення харчового законодавства: Україна гармонізує правила з європейськими стандартами

Міністерство економіки на засіданні Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики представило основні положення проєкту закону "Про імплементацію законодавства Європейського Союзу у сфері санітарних та фітосанітарних заходів".

Документ спрямований на приведення українського законодавства у відповідність до норм ЄС щодо безпечності харчових продуктів, ветеринарної та фітосанітарної політики, повідомляє пресслужба міністерства.

Необхідність таких змін, зокрема, підкреслила Європейська Комісія за підсумками офіційного скринінгу та у звіті про прогрес України за 2025 рік, зауважили у Мінекономіки.

Загалом проєкт закону передбачає комплексне оновлення регулювання у сферах безпечності харчових продуктів і кормів, здоров’я та благополуччя тварин, матеріалів, що контактують з харчовими продуктами, державного контролю та обігу ГМО.

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Що планується:

гармонізувати термінологію й процедури авторизації харчових добавок та новітніх продуктів;

запровадити відкритий державний реєстр;

посилити вимоги до простежуваності та управління ризиками в харчовому ланцюгу.

Окремий блок змін стосується:

вдосконалення державного контролю;

впровадження ризико-орієнтованих підходів;

оновлення правил біобезпеки у тваринництві, вимог до інформації для споживачів та регулювання побічних продуктів тваринного походження відповідно до європейських практик.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, який гармонізує критерії класифікації підприємств із стандартами Європейського Союзу. Проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення суб’єктів підприємництва" модернізує підходи до визначення мікро-, малих та середніх підприємств (МСП).

Крім того, документ усуває бар’єри, спричинені застарілими критеріями, які раніше обмежували доступ українського бізнесу до європейських програм підтримки.