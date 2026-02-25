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Новини
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Хто увійшов до ТОП-10 продуктових мереж в Україні за кількістю магазинів. ІНФОГРАФІКА

Хто увійшов до ТОП-10 продуктових магазинів в Україні минулого року

Найбільшою мережею продовольчих роздрібних магазинів в Україні в 2025 році стала АТБ з показником у 1319 точок.

За минулий рік АТБ відкрила 67 нових торгівельних точок і закрила лише 10, йдеться у дослідженні Асоціації ритейлерів України,

Хто ще в лідерах

На другому місці опинилася компанія "Клевер Сторс" (Луцьк), яка розвиває мережу маркетів "Сім23" у форматі convenience store та бренд зручних маркетів "Сімі"

Ця мережа показує найвищі темпи розвитку – за минулий рік додалися 133 нових магазини, а закрито було тільки п'ять. Таким чином, станом на 31 грудня 2025 року мережа магазинів "Сім23" та "Сімі" вже має 443 точки.

Як зазначається, такий стрімкий ривок дозволив компанії обійти столичну мережу "Фора", що входить у Fozzy Group.

Відтак "Фора" тепер знаходиться на третьому місці з показником у 399 магазинів.Торік було відкрито 39 магазинів, а закрито - три.

Водночас мережа супермаркетів "Сільпо", що також входить у Fozzy Group, мала мінімальний розвиток, оскільки на вісім нових супермаркетів припадає сім закритих, тому розширення мережі за рік було незначним – до 312 магазинів.

Однак разом ці дві мережі (без урахування "Thrash!Траш!" та гіпермаркетів Fozzy) дають можливість Fozzy Group лишатися другим великим національним гравцем після АТБ за кількістю торгівельних точок.

У десятку найбільших мереж потрапили й регіональні гравці, зокрема:

  • столична мережа магазинів "Коло" (251 точка),
  • магазини львівської мережі "Рукавичка" (222),
  • ритейлер із Кропивницького "Файно маркет" (219),
  • фірмова мережа "Київхліб" (211),
  • маркети мережі "Thrash!Траш!" (192).

Хто увійшов до ТОП-10 продуктових магазинів в Україні минулого року
Хто увійшов до ТОП-10 продуктових магазинів в Україні минулого року

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Автор: 

магазин (422) продукти (939) торгівля (1155) їжа (166) АТБ (59) ритейл (224) Fozzy Group (26)
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Топ коментарі
+6
В АТБ з самого початку торгівлю побудували так щоб отримати прибуток за рахунок швидкого обороту.А швидкий оборот за рахунок низької ціни.А от підняти максимально ціну на товар і чекати поки якийсь випадково то купить - то шлях по якому пішло СІЛЬПО...Теж непоганий шлях,але тільки доти доки в тебе монополія і появляться такі оборотисті хлопці як в АТБ...
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25.02.2026 16:30 Відповісти
+5
Ти диви, в рейтингу найбільших по показнику відкритих магазинів немає "Рошену". А як дурили насєлєнія ( не народ), що у Порошенка ростуть магазини " Рошен", як гриби після дощу.
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25.02.2026 16:00 Відповісти
+3
з чого б його магазинам рости? людям потрібно овоі фрукти мясо бакалія алкашка... а він окрім цукерок нічім торгувати нездатний
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25.02.2026 16:09 Відповісти
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Ти диви, в рейтингу найбільших по показнику відкритих магазинів немає "Рошену". А як дурили насєлєнія ( не народ), що у Порошенка ростуть магазини " Рошен", як гриби після дощу.
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25.02.2026 16:00 Відповісти
з чого б його магазинам рости? людям потрібно овоі фрукти мясо бакалія алкашка... а він окрім цукерок нічім торгувати нездатний
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25.02.2026 16:09 Відповісти
Канєшна-канєшна! Ва фсьом вінаваттый Парашэнка!
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25.02.2026 16:55 Відповісти
Дійсно... Наговорють.., а він продав той Рошен ще в 2014, як і обіцяв (разом з іншим бізнесом))))).
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25.02.2026 17:52 Відповісти
Звичайно, такий поганий Порошенко, не продав той ''Рошен''. Он Володя Боневтік не продав свій кіношний бізнес і до цього дня продаж своїх ''сватів'' на росії.Такий чнснив, що замість податків до бюджету, вивів в офшори 41 мільйон доларів США, але про офшори брехали на Порошенка. Я вже мовчу, скільки вкрали з міндічами з Енергоатому, там точно мільярди. А ще з бізнес- партнером міндічам утримують цілу сітку діамантових заводів на росії, виплачуючи в їх бюджет великі гроші для розвитку їх армії. А ще друзяки кожного місяця носили, в можливо і носять ''двушку'' на москву.
Саме головне, що 7 років президент не Порошенко, а зелені боти так і не можуть про нього забути, бо про щось хороше за Богевтіка сказати не можуть, бо там одні міндічі, цукермани, шефіри, баканови, наумови, шурми, портновим, юзіки, киселі та інші ''патріоти''.
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25.02.2026 19:09 Відповісти
" Он Володя Боневтік" - тобто Ви порівнюете Порошенка з "Володя Боневтік"?
Більш кращого для порівняння так і не знайшли?)))))

"Сам дурак" - це Ваш рівень?
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26.02.2026 10:27 Відповісти
Так, так, он Богевтік Потужний забезпечив нарід не цукерками, в міндічами- мародерами. Вони замість фруктів, м'яса, бакалеї людям дали велику дулю, правда без маку. А ще Боневтік відкрив та збільшив в рази тисячі цвинтарів. Куди там Порошенко до простого мальчіка.
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25.02.2026 18:53 Відповісти
ну і нафіга ти сюди ще потужного з міндічами припхав. ? перечитай статтю , в неї йде річь про супермаркети. загляни під кровать до себе мож і там потужний з міндічем ховаються
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25.02.2026 18:57 Відповісти
Ні, Потужний як і подається в потужно у бункері, в міндичі,тяк їм і погашається відпочивають на Мертвому морі в Ізраїлі. Потужні друзі і помічники не на фронті, в Арестовича в США, Шефіри в Англії, Шурма в Німеччині, Юзік шастає по всій Європі.
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25.02.2026 19:11 Відповісти
о, ще одному нездарі Порошенко у штані насрав
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26.02.2026 08:09 Відповісти
В АТБ з самого початку торгівлю побудували так щоб отримати прибуток за рахунок швидкого обороту.А швидкий оборот за рахунок низької ціни.А от підняти максимально ціну на товар і чекати поки якийсь випадково то купить - то шлях по якому пішло СІЛЬПО...Теж непоганий шлях,але тільки доти доки в тебе монополія і появляться такі оборотисті хлопці як в АТБ...
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25.02.2026 16:30 Відповісти
В АТБ давно не дешево, в Сільпо часом ціни на частину товарів дешевше.
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25.02.2026 17:03 Відповісти
Краще б не про кількість,а про прибутки-податки.
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25.02.2026 18:46 Відповісти
Так, на сьогодні самий розвинена і сама різноманітна по товарах в Україні - мережа "АТБ". Не погано стоїть і "Сільпо". В цій мережі випікаються непогані хліба, інша випічка, готуються страви від перго блюда і до десерту. А ще непогано наповнює різноманітностю товарів "Варус". Не дуже поширена мережа кондитерських виробів "Рошен", але сама популярна, як по товарах, так і по якості та смаку мережа. Постійно беру торти та вершкове масло. Шкода, що як правило, такі магазини тільки у великих містах.
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25.02.2026 20:31 Відповісти

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