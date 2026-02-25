Хто увійшов до ТОП-10 продуктових мереж в Україні за кількістю магазинів. ІНФОГРАФІКА

Найбільшою мережею продовольчих роздрібних магазинів в Україні в 2025 році стала АТБ з показником у 1319 точок.

За минулий рік АТБ відкрила 67 нових торгівельних точок і закрила лише 10, йдеться у дослідженні Асоціації ритейлерів України,

Хто ще в лідерах

На другому місці опинилася компанія "Клевер Сторс" (Луцьк), яка розвиває мережу маркетів "Сім23" у форматі convenience store та бренд зручних маркетів "Сімі".

Ця мережа показує найвищі темпи розвитку – за минулий рік додалися 133 нових магазини, а закрито було тільки п'ять. Таким чином, станом на 31 грудня 2025 року мережа магазинів "Сім23" та "Сімі" вже має 443 точки.

Як зазначається, такий стрімкий ривок дозволив компанії обійти столичну мережу "Фора", що входить у Fozzy Group.

Відтак "Фора" тепер знаходиться на третьому місці з показником у 399 магазинів.Торік було відкрито 39 магазинів, а закрито - три.

Водночас мережа супермаркетів "Сільпо", що також входить у Fozzy Group, мала мінімальний розвиток, оскільки на вісім нових супермаркетів припадає сім закритих, тому розширення мережі за рік було незначним – до 312 магазинів.

Однак разом ці дві мережі (без урахування "Thrash!Траш!" та гіпермаркетів Fozzy) дають можливість Fozzy Group лишатися другим великим національним гравцем після АТБ за кількістю торгівельних точок.

У десятку найбільших мереж потрапили й регіональні гравці, зокрема:

столична мережа магазинів "Коло" (251 точка),

магазини львівської мережі "Рукавичка" (222),

ритейлер із Кропивницького "Файно маркет" (219),

фірмова мережа "Київхліб" (211),

маркети мережі "Thrash!Траш!" (192).





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