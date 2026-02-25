Чотири українські виробники дронів уклали партнерства з компаніями з ЄС. Над якими розробками працюватимуть?. ПЕРЕЛІК

Українські оборонні виробники 24 лютого 2026 року підписали пакет документів із партнерами з Данії, Фінляндії та Латвії на загальну суму близько 800 млн євро.

Як повідомили в Українській раді зброярів, домовленості охоплюють кооперацію у виробництві безпілотних систем і наземної робототехніки, а також підготовку до масштабування продуктів на європейському ринку.

Частина документів фіксує початковий рівень взаємодії, інші визначають рамку подальших кроків та плани виробничих програм.

Мета домовленостей

Головна мета партнерств – це якнайшвидше наростити виробництво потрібних Україні рішень та інтегрувати українські технології у промислові ланцюги Європейського Союзу з урахуванням вимог і стандартів партнерських країн.

Компанії-учасниці

Зокрема, домовленості підписали:

Culver Aerospace (Україна) та Copenhagen Global A/S (Данія);

Ідеться про виробничу кооперацію у сфері безпілотних літальних апаратів у межах п'ятирічної програми. Партнерство фокусується на двох класах продуктів: далекобійних ударних безпілотних системах (до 2 500 км) та ударних системах середньої дальності (до 400 км).

TENCORE (Україна) та INSTA (Фінляндія);

Компанії домовилися про кооперацію щодо наземної роботизованої платформи TerMIT та виробництво наземних роботів для України.

Remtecnology (Україна) та New Paakkola Oy (Фінляндія);

Компанії узгодили співпрацю стосовно виробництва тактичної багатоцільової наземної роботизованої платформи LEGIT. Зараз трек перебуває на етапі створення спільного підприємства у Фінляндії та переходу до масштабування та комерціалізації цієї розробки. У найближчих планах – виробництво 1500 одиниць для потреб українського війська з подальшим збільшенням кількості у наступних роках.

Terminal Autonomy Ukraine (Україна) та SIA Baltic Forces (Латвія).

Підписано угоду, яка закладає рамку для подальшої співпраці у сфері безпілотних систем (розвідка, ударні системи середньої дальності, далекобійні ударні системи) та ракетних рішень, зокрема крилатих ракет і систем протиповітряної оборони. Наразі це попередній етап без зобов'язуючих комерційних або технічних умов.

Майбутні переваги

Як зазначили в Раді зброярів, партнерства з Данією, Фінляндією та Латвією створюють основу для:

розширення виробничих можливостей і швидшого масштабування критично потрібних систем;

диверсифікації виробничих і логістичних ризиків в умовах війни;

адаптації під європейські стандарти, процедури якості та комплаєнсу;

переходу від разових контрактів до довгострокової індустріальної кооперації з компаніями ЄС.

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Виробництво озброєння

Раніше в Раді національної безпеки й оборони заявили, що прогнозовані виробничі спроможності оборонно-промислового комплексу Україні цьогоріч оцінюються на рівні $55 млрд, що в 55 разів більше, ніж на початку повномасштабного вторгнення РФ. Минулого року понад 70% видатків на закупівлю зброї Україна спрямовувала на власне виробництво.

За результатами 2025 року підприємства АТ "Українська оборонна промисловість" збільшили випуск озброєння та військової техніки у півтора рази порівняно з попереднім роком.

Також стало відомо, що Міністерство оборони в 2025 році спрямувало понад $6 млрд на розвиток українського оборонно-промислового комплексу, зокрема за "данською моделлю".