Майже 12 мільярдів гривень: Стало відомо, скільки задонатили бізнеси та фонди Пінчука за роки великої війни

За період повномасштабного вторгнення група "Інтерпайп" разом із іншими бізнесами та фондами Віктора і Олени Пінчуків реалізувала благодійні проєкти на 11,6 мільярда гривень.

Про це свідчить оновлений рейтинг донаторів, які щорічно публікує NV.

Серед основних напрямків благодійних проєктів – допомога ЗСУ, фізичне та ментальне відновлення військових та цивільних, реінтеграція ветеранів, допомога медичним закладам, просування інтересів України в світі, залучення та посилення міжнародної підтримки України під час війни.

Зокрема, завдяки допомозі групи в Україні працюють вже 18 реабілітаційних центрів Recovery, які надають безоплатні послуги для військових.

Наразі в мережі Recovery у Вінниці, Дніпрі, Києві, Луцьку, Львові, Одесі, Полтаві, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Черкасах, Чернівцях та Чернігові реабілітаційну допомогу отримали вже понад 40 тисяч героїв та героїнь. В поточному році планується відкриття ще двох центрів. Очікується, що щороку в мережі відновлюватимуться близько 27 тисяч військових.

Водночас у межах загальнонаціонального проєкту "Повернення" допомогу отримали понад 10 000 осіб. Цей проєкт спрямовано на підтримку ментального здоров’я військових, ветеранів та їхніх родин, які зазнали психологічної травми внаслідок російської агресії проти України.

Наразі 11 центрів ментального відновлення вже працюють у Дніпрі, Києві, Кропивницькому, Луцьку, Полтаві, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Чернігові, Черкасах та Івано-Франківську. На першому етапі розвитку проєкту "Повернення" передбачено відкриття 25 центрів по всій Україні.

Крім того, з першого дня повномасштабного вторгнення адресну підтримку отримують медзаклади, які рятують поранених військових та цивільних. Це сприяло суттєвому розширенню спектру та обсягу медичної допомоги.

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Фонд Віктора Пінчука також просуває інтереси України в світі, аби привернути увагу до нагальних потреб України задля забезпечення перемоги у боротьбі проти російської агресії.

Цей напрямок включає представлення України під час Всесвітнього економічного форуму, зокрема Українській Дім в Давосі, українські події в Давосі та на полях Мюнхенської безпекової конференції, а разом із PinchukArtCentre – виставки під час Венеційської Бієнале та по всьому світу про військові злочини Росії, роль українських інновацій як ключового чинника стійкості й прикладу для Європи, а також про боротьбу й життя українців під час війни.

Своєю чергою проєкти Фонду Олени Пінчук направлені на ментальну підтримку жінок, які проживають досвід війни, допомогу цивільним, постраждалим від військових дій, та відновлення сексуального здоров’я поранених військових на ветеранів.

Як повідомлялося, компанія "Інтерпайп" також має найефективнішу в країні корпоративну патронатну службу, яка опікується своїми військовими, ветеранами, а також родинами загиблих, зниклих без вісті та полонених співробітників, це понад 1700 людей. Роботодавець підтримує оборонців з перших днів служби та протягом всього періоду адаптації до цивільного життя після демобілізації.

Також бізнеси та фонди Пінчука підтримують військові частини, фокусуючись на технологічній допомозі.