В Україні дешевшають буряки – ціни на 59% нижчі, ніж торік
В Україні з початку цього тижня подешевшали столові буряки внаслідок збільшення пропозиції на ринку.
Як ідеться в повідомленні проєкту EastFruit, багато місцевих виробників вважали недоцільним і надалі зберігати наявні обсяги овочів і масово почали продавати буряки зі сховищ.
Ціни на буряки сьогодні
Так, на сьогодні столові буряки продаються за цінами в діапазоні від 5 до 10 грн/кг, залежно від якості та обсягів партій, що в середньому на 12% дешевше, ніж тижнем раніше.
За словами учасників ринку, збільшення пропозиції буряків із місцевих господарств негативно впливає на ціни в даному сегменті.
Окрім того, через перебої з електроенергією якість продукції в сховищах дрібних господарств стрімко погіршується, що змушує фермерів розпродавати наявні запаси цих коренеплодів, тоді як великі фермери достатньо забезпечені генераторами й не мають проблем зі зберіганням.
Відтак, вони вони вважають за краще призупинити продаж столових буряків, враховуючи досить велику пропозицію.
Ціни на буряки рік тому
Водночас, наразі столовий буряк в Україні коштує в середньому на 59% дешевше, ніж за аналогічний минулорічний період.
Прогноз цін
На думку аналітиків ринку, незабаром ситуація в даному сегменті може кардинально змінитися, оскільки врожай столових буряків цього сезону був досить скромним, і запаси якісної продукції в господарствах також досить обмежені.
Як повідомлялося, за даними Держстату, інфляція у січні цього року прискорилася до 0,7%. Зокрема, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли за місяць на 0,8%, а найбільше (на 14,7%) подорожчали овочі.
Нагадаємо, за даними Держмитної служби, Україна у 2025 році імпортувала овочів "борщового набору", зокрема моркви, буряку, капусти й цибулі, на $89,54 млн, а разом із картоплею – на $164,36 млн.
Перед тим стало відомо, що Україна за минулий рік збільшила імпорт помідорів на 32,5%, до 104,82 тис. тонн, а огірків – на 46,3%, до 70,82 тис. тонн порівняно з 2024 роком.
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