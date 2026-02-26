В Україні дешевшають буряки – ціни на 59% нижчі, ніж торік

В Україні з початку цього тижня подешевшали столові буряки внаслідок збільшення пропозиції на ринку.

Як ідеться в повідомленні проєкту EastFruit, багато місцевих виробників вважали недоцільним і надалі зберігати наявні обсяги овочів і масово почали продавати буряки зі сховищ.

Ціни на буряки сьогодні

Так, на сьогодні столові буряки продаються за цінами в діапазоні від 5 до 10 грн/кг, залежно від якості та обсягів партій, що в середньому на 12% дешевше, ніж тижнем раніше.

За словами учасників ринку, збільшення пропозиції буряків із місцевих господарств негативно впливає на ціни в даному сегменті.

Окрім того, через перебої з електроенергією якість продукції в сховищах дрібних господарств стрімко погіршується, що змушує фермерів розпродавати наявні запаси цих коренеплодів, тоді як великі фермери достатньо забезпечені генераторами й не мають проблем зі зберіганням.

Відтак, вони вони вважають за краще призупинити продаж столових буряків, враховуючи досить велику пропозицію.

Ціни на буряки рік тому

Водночас, наразі столовий буряк в Україні коштує в середньому на 59% дешевше, ніж за аналогічний минулорічний період.

Прогноз цін

На думку аналітиків ринку, незабаром ситуація в даному сегменті може кардинально змінитися, оскільки врожай столових буряків цього сезону був досить скромним, і запаси якісної продукції в господарствах також досить обмежені.

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Як повідомлялося, за даними Держстату, інфляція у січні цього року прискорилася до 0,7%. Зокрема, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли за місяць на 0,8%, а найбільше (на 14,7%) подорожчали овочі.

Нагадаємо, за даними Держмитної служби, Україна у 2025 році імпортувала овочів "борщового набору", зокрема моркви, буряку, капусти й цибулі, на $89,54 млн, а разом із картоплею – на $164,36 млн.

Перед тим стало відомо, що Україна за минулий рік збільшила імпорт помідорів на 32,5%, до 104,82 тис. тонн, а огірків – на 46,3%, до 70,82 тис. тонн порівняно з 2024 роком.