"Ощадбанк" заявив про рекордне зростання прибутку до 16 мільярдів

Державний "Ощадбанк" у 2025 році отримав рекордний у історії банку чистий прибуток у 16,1 млрд грн, що більш ніж удвічі перевищує результат 2024 року.

Як повідомили в банку, прибуток до оподаткування становить більше 19 млрд грн.

Причини зростання

Як зазначається, основним драйвером зростання стало розширення кредитування реального сектору економіки.

Так, у 2025 році "Ощадбанк" показав двозначне зростання в усіх ключових сегментах:

роздрібний бізнес – до 26,7 млрд грн (+26%);

мікро-, малий та середній бізнес – до 30,2 млрд грн (+16%);

корпоративний бізнес – до 71,3 млрд грн (+12%).

Процентні доходи від кредитів збільшились на 23% у 2025 році та перевищили 20 млрд грн. Чистий процентний дохід банку зріс на 28% – до 31,1 млрд грн, загальний операційний дохід на 25% – до 38,8 млрд грн.

Зобов'язання банку

Зобов'язання "Ощадбанку" становлять 467,7 млрд грн. Переважна їх більшість – це кошти клієнтів (приріст за 2025 рік становить 68,5 млрд грн, або +18%).

Водночас вагомий внесок у фінансовий результат зробила системна робота з проблемною заборгованістю. Так, наприклад, "Ощадбанк" реалізував один із найбільших кейсів урегулювання NPL на ринку – проєкт із ТРЦ Gulliver у Києві.

Інвестиції

Частка ОВДП в активах "Ощадбанку" за 2025 рік скоротилася з 45% до 38%, що відображає поступове зміщення акценту в бік кредитування реального сектору.

При цьому інвестиції в державні цінні папери залишаються для банку елементом підтримки макрофінансової стабільності та фінансування оборонних і соціальних потреб держави.

Активи "Ощадбанку"

Станом на 1 січня 2026 року активи "Ощадбанку" становлять 515 млрд грн, кредитний портфель – 128,2 млрд грн.

Банк залишається лідером кредитування юридичних осіб із часткою ринку близько 14% та обслуговує близько 6 млн активних клієнтів по всій країні.

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Як повідомлялося, в листопаді минулого року наглядова рада обрала головою правління "Ощадбанку" заступника голови правління з питань корпоративного бізнесу Юрія Каціона.

Також повідомлялося, що міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента трьох українських державних банків – "Ощадбанку", "Укрексімбанку" та "Сенс Банку": в іноземній валюті – на рівні (LTFC) "CCC", у національній валюті – на рівні "CCC+".