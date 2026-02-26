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Новини
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Мережа магазинів Reebok припиняє роботу в Україні

В Україні закриваються магазини мережі Reebok

Мережа спортивних магазинів Reebok припиняє роботу в Україні, а останні два магазини в Києві – у ТРЦ Retroville та SkyMall – закриються навесні 2026 року.

У SkyMall магазин працюватиме до 8 травня, у Retroville договір оренди чинний до кінця квітня, однак точна дата закриття залежатиме від розпродажу залишків товару, передає Liga.net із посиланням на Forbes.

Також після продажу складських запасів припинить роботу онлайн-магазин, нових поставок не планується.

Кому належить бренд

Із березня 2022 року розвитком Reebok в Україні займався турецький холдинг FLO Retailing за ліцензією американської Authentic Brands Group, яка купила бренд у Adidas за $2,5 млрд.

До цього з 2005 року Reebok працював у структурі Adidas.

Причина закриття

За словами співрозмовника видання, який бере участь у перемовинах щодо можливого перезапуску бренду, "турецькі ритейлери поступово згортають бізнес через складну економічну ситуацію в Туреччині, і це вплинуло на долю Reebok в Україні". Окрім того, FLO закриває інші формати, зокрема InStreet.

Можливе повернення

Незважаючи на закриття, інтерес до бренду Reebok із боку українських гравців зберігається. 

Так, переговори щодо можливого офіційного дистриб'юторства ведуть кілька компаній, серед яких "Марафон", Intersport та Sport City. Імовірний формат повернення – не монобрендова мережа, а продаж через мультибрендові магазини. Сума переуступки прав може становити від $500 тис. до $2 млн.

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Раніше в лютому повідомлялося, що компанія Inditex, яка розвиває популярний бренд одягу Zara, остаточно розірвала договори оренди з торговельно-розважальними центрами у Дніпрі через безпекові ризики.

У жовтні минулого року стало відомо, що турецька компанія з продажу взуття FLO закриває магазини в Україні, хоча раніше планувала відкрити 50 торгових точок. Так, станом на жовтень 2025 року в Україні працював лише один магазин – у ТРЦ Fontan Sky в Одесі.

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закриття (156) магазин (423) одяг (121) спорт (115) торгівля (1158) ритейл (225)
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Топ коментарі
+6
"... через складну економічну ситуацію в Туреччині"
Схоже є такий економічний закон: чим сильніший лідер країни - тим слабкіша там економічна ситуація
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26.02.2026 19:36 Відповісти
+3
От халепа! Тільки хотів купити один шнурок фірми Reebok на 1500 грн ветеранського спорту, бо вперше вдалося вчасно подати заявку, а тут таке...
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26.02.2026 18:15 Відповісти
+2
Це був сарказм. В нас же "найвеличніший сонцессяйний!"
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27.02.2026 07:23 Відповісти
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От халепа! Тільки хотів купити один шнурок фірми Reebok на 1500 грн ветеранського спорту, бо вперше вдалося вчасно подати заявку, а тут таке...
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26.02.2026 18:15 Відповісти
"... через складну економічну ситуацію в Туреччині"
Схоже є такий економічний закон: чим сильніший лідер країни - тим слабкіша там економічна ситуація
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26.02.2026 19:36 Відповісти
Україна вибрала останнє чмо, краще не стало.
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26.02.2026 20:52 Відповісти
З Україною порівняння недоречні.
Ми обороняємося у найбільшій війні у Європі з часів другої світової.
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26.02.2026 22:01 Відповісти
Це був сарказм. В нас же "найвеличніший сонцессяйний!"
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27.02.2026 07:23 Відповісти
Вялічіє нє бєсплатноє.
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27.02.2026 11:01 Відповісти
Непереживаймо і переживемо!
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26.02.2026 20:48 Відповісти
ТИМ ЧАСОМ В сосії Російський підрозділ Reebok був проданий турецькому холдингу FLO Retailing у травні 2022 року. Угода включала понад 100 роздрібних магазинів.Зміна назви (Rebranding) : Більшість колишніх фірмових магазинів Reebok тепер працюють під назвою Sneaker Box . Новий власник отримав право продавати товари Reebok у цих точках.
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26.02.2026 22:58 Відповісти
Під вивіскою Рібок продавали турецьке лайно по космічним цінам. В Одесі на 7 км такі ж кросівки стоїли в 5-10 раз дешевше.
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27.02.2026 00:29 Відповісти
дураки
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27.02.2026 09:23 Відповісти

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