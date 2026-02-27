Volkswagen хоче продати підрозділ із виробництва двигунів за 8 мільярдів євро. Хто серед покупців?

Американська Blackstone Inc. та канадська Brookfield Asset Management Ltd. входять до числа приватних інвестиційних компаній, що беруть участь у новому раунді торгів за контрольний пакет компанії Everllence – підрозділу важких дизельних двигунів автовиробника Volkswagen AG.

Як пише Bloomberg із посиланям на джерела, їхні нові пропозиції становлять щонайменше на 8 млрд євро.

Продаж компанії

Як повідомляється, Volkswagen працює над продажем Everllence, що до червня 2025 року мала назву MAN Energy Solutions, – компанії, яка виробляє суднові двигуни та турбіни для силових установок, на тлі тиску щодо підвищення прибутковості та оптимізації розгалуженого портфеля операцій.

У січні Bloomberg писало, що Blackstone, Brookfield, CVC (Люксембург) і шведська EQT розглядали Everllence як потенційний актив для придбання. Тоді пропозиції сягали 5-6 млрд євро.

Серед потенційних покупців агентство тоді називало також японського виробника промислового обладнання Yanmar Holdings Co. і турецьку енергетичну групу Karpowership, великого клієнта Everllence.

За словами джерел, обговорення тривають, і наразі немає впевненості, що вони призведуть до угоди.

Фінансовий результат

Згідно з річним звітом Volkswagen, компанія Everllence, зафіксувала прибуток до вирахування відсотків та податків у розмірі 337 млн євро з доходу в 4,3 млрд євро в 2024 році.

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Як повідомлялося, операційний прибуток німецьких компаній Volkswagen, BMW і Mercedes-Benz у третьому кварталі 2025 року впав майже на 76% – до приблизно 1,7 млрд євро.

Раніше стало відомо, що німецький автоконцерн Volkswagen збирається зупинити випуск машин на своєму підприємстві в Дрездені. Закриття виробничого майданчика в Німеччині стане для компанії першим випадком за всю 88-річну історію.

До того повідомлялося, концерн Volkswagen AG вивчає варіант налагодження виробництва автомобілів у Єгипті в межах стратегії виходу на нові ринки Африки, на тлі зниження попиту на продукцію компанії в Європі. Найбільший автовиробник Європи на першому етапі може запустити складальне виробництво, задіявши вже наявні потужності. Подальшим кроком може стати зведення власного заводу в Єгипті ‒ найнаселенішій країні Близького Сходу.