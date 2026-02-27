Мінекономіки запускає програму агрострахування. Які ризики покриватимуться?. ПЕРЕЛІК

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України цього року запускає нову програму державної підтримки – агрострахування.

Як повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький, її мета – захистити аграріїв від дедалі частіших погодних ризиків та забезпечити стабільність виробництва в умовах кліматичних змін і воєнних викликів.

"Випадки форс-мажорних погодних умов стають дедалі частішими. Це може призводити як до часткової, так і до повної втрати врожаю. Саме тому ми впроваджуємо дієвий інструмент агрострахування, який дасть фермеру впевненість у завтрашньому дні", – розповів Висоцький.

Що передбачено

Програма передбачає компенсацію частини страхової премії, сплаченої агровиробником:

60% вартості страховки – для господарств на прифронтових територіях;

45% вартості страховки – для аграріїв на інших контрольованих територіях України.

Які ризики покриватимуться

Покриватимуться насамперед погодні ризики:

утворення льодової кірки та вимерзання озимих,

необхідність пересіву,

пізні весняні заморозки,

посуха,

надмірні опади,

інші кліматичні фактори, що можуть призвести до втрати врожаю.

Умови для страховиків

"Ключова відмінність нової програми від попередніх ініціатив – ретельний відбір страхових компаній. До участі допущено наразі три компанії, які відповідають суворим критеріям надійності та мають успішний досвід страхових виплат", – зазначили в Мінекономіки.

Обов'язкова умова для страховиків – бездоганна репутація та підтверджені успішні виплати в попередні періоди.

Як отримати компенсацію

Процедура отримання компенсації передбачає кілька кроків:

фермер обирає одну з уповноважених страхових компаній та укладає договір,

після оплати страхової премії подає підтвердні документи страховій компанії,

страхова компанія передає документи до Мінекономіки,

Мінекономіки здійснює компенсацію коштів безпосередньо на рахунок агровиробника.

Прийом документів відбуватиметься тричі на рік: до 10 квітня, 10 серпня та 20 листопада.

Виплати здійснюватимуться протягом місяця після завершення прийому заявок. Дати враховують сезонність укладання договорів та вегетаційні періоди.

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До того повідомлялося, що Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства розробляє програму підтримки агровиробників з доступом до безвідсоткових кредитів терміном на п'ять років.

Перед тим Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення системи управління об'єктами інженерної інфраструктури меліоративних систем державної власності".

Нагадаємо, Державний аграрний реєстр (ДАР) офіційно перейшов у повну власність держави. Відтепер держава володіє ДАР разом з усіма майновими правами інтелектуальної власності, забезпечує його подальший розвиток, інтеграцію до національних систем управління та повне адміністрування.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв зазначив, що передача ДАР у державну власність свідчить про інституційну зрілість України та її готовність не лише отримувати міжнародну підтримку, а й професійно управляти сучасними цифровими інструментами розвитку.