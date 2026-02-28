Антимонопольний комітет зобов’язав магазини переглянути ціни на цукор: яка причина?

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надіслав обов’язкові для розгляду рекомендації 90 торговельним мережам щодо встановлення цін на цукор. Причиною стало те, що роздрібні ціни в магазинах не знижувалися пропорційно до падіння цін у виробників.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

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"Цукор є одним з товарів, який включено до переліку базових продуктів харчування та є складовою споживчого кошика. Саме тому рівень цін на нього, встановлених точками роздрібного та дрібнооптового продажу, безпосередньо впливає як на добробут споживачів, так і на рівень забезпечення базових потреб населення", ‒ зазначили в АМКУ.

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Під час заходів державного контролю за дотриманням конкурентного середовища та захистом економічної конкуренції комітет виявив, що з квітня 2025 року виробники цукру поступово знижували відпускні ціни на свою продукцію. Водночас у роздрібній торгівлі ціни на цукор не зменшувалися в повному обсязі та не синхронізувалися з діями виробників.

Крім того, під час реалізації цукру торговельні мережі встановлювали ціни на схожому рівні з конкурентами, незважаючи на суттєві відмінності в їх господарсько-матеріальній базі (площа торгових приміщень, кількість магазинів, обсяги продажів тощо). На переконання АМКУ, такі дії можуть мати негативний вплив на конкуренцію на відповідному товарному ринку.

Подібна поведінка суб’єктів господарювання щодо встановлення чи утримання приблизно однакового рівня цін на цукор може мати ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Тому комітет рекомендував 90 торговельним мережам утриматися від таких дій або бездіяльності.

Як повідомлялося, в Україні 1 лютого 2026 року завершився сезон цукроваріння 2025 року. 26 заводів, що входять до асоціації, виробили 1,64 млн тонн цукру. З урахуванням ще одного підприємства, яке не є членом асоціації, але також здійснювало переробку буряку, загальний обсяг виробництва цукру в країні склав 1,72 млн тонн.

Незважаючи на скорочення посівних площ під цукровим буряком на 50 тис. га (на 23% менше, ніж минулого року), виробництво цукру зменшилося лише на 4%, або на 80 тис. тонн.