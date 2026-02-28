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Новини Ціни на продукти
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Антимонопольний комітет зобов’язав магазини переглянути ціни на цукор: яка причина?

цукор

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надіслав обов’язкові для розгляду рекомендації 90 торговельним мережам щодо встановлення цін на цукор. Причиною стало те, що роздрібні ціни в магазинах не знижувалися пропорційно до падіння цін у виробників.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

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"Цукор є одним з товарів, який включено до переліку базових продуктів харчування та є складовою споживчого кошика. Саме тому рівень цін на нього, встановлених точками роздрібного та дрібнооптового продажу, безпосередньо впливає як на добробут споживачів, так і на рівень забезпечення базових потреб населення", ‒ зазначили в АМКУ.

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Під час заходів державного контролю за дотриманням конкурентного середовища та захистом економічної конкуренції комітет виявив, що з квітня 2025 року виробники цукру поступово знижували відпускні ціни на свою продукцію. Водночас у роздрібній торгівлі ціни на цукор не зменшувалися в повному обсязі та не синхронізувалися з діями виробників.

Крім того, під час реалізації цукру торговельні мережі встановлювали ціни на схожому рівні з конкурентами, незважаючи на суттєві відмінності в їх господарсько-матеріальній базі (площа торгових приміщень, кількість магазинів, обсяги продажів тощо). На переконання АМКУ, такі дії можуть мати негативний вплив на конкуренцію на відповідному товарному ринку.

Подібна поведінка суб’єктів господарювання щодо встановлення чи утримання приблизно однакового рівня цін на цукор може мати ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Тому комітет рекомендував 90 торговельним мережам утриматися від таких дій або бездіяльності.

Як повідомлялося, в Україні 1 лютого 2026 року завершився сезон цукроваріння 2025 року. 26 заводів, що входять до асоціації, виробили 1,64 млн тонн цукру. З урахуванням ще одного підприємства, яке не є членом асоціації, але також здійснювало переробку буряку, загальний обсяг виробництва цукру в країні склав 1,72 млн тонн.

Незважаючи на скорочення посівних площ під цукровим буряком на 50 тис. га (на 23% менше, ніж минулого року), виробництво цукру зменшилося лише на 4%, або на 80 тис. тонн.

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контроль (125) цукор (281) торгівля (1159) ціни (4275) Антимонопольний комітет (1462)
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Топ коментарі
+4
Мені 68 років і я прекрасно пам'ятаю з кінця 60-х коли вже більш-менш складалось враження про життя. Хочу сказати, що таке поняття серед простих людей, як (купити долар) з'явилось десь під час так званої перестройки. А до цього навіть ніхто про курс, де купити долари та т.і. ніхто й не згадував. Ну може серед спекулянтів чи фарцовщиків і було таке поняття, але не серед простих людей.
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28.02.2026 16:05 Відповісти
+3
Все крупные торгмережи работают под крышей податковой и бакановцев,не по зубам они вам,вы ещё их заставьте поставить все фискальные кассаппараты и оформить всех работников.
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28.02.2026 11:47 Відповісти
+3
По туристичним путівкам, а тим більше в капіталістичні країни в совку їздила тільки еліта та блатні. А я говорив про звичайних людей.
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28.02.2026 17:16 Відповісти
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Завжди ще з совкових часів коли був так званий застой 1 кг цукру коштував близько 70 - 80 копійок. Це приблизно 1 долар США.
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28.02.2026 11:23 Відповісти
За совітів офіційний курс долара був 63 копійки за долар.Але як би ви захотіли купити долари,то вам би за долар прийшлось заплатити від десяти до п"ятнадцяти рублів.Причому ризикуючи сісти на багато років по серйозній статті.Що стосується співвідношення радянський рубль - українська гривня то сто гривень приблизно дорівнює одному рублю.Цукор коштував тоді сімдесят вісім копійок,отже тепер мав би коштувати сімдесят вісім гривень за кг.А коштує тридцять гр.Так що не все так зле.Поки що рай для самогонщиків...
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28.02.2026 13:29 Відповісти
Ще гарне порівняння:
Зараз пачка цигарок коштує дорожче пляшки водки, десь приблизно, як пляшка недорогого коньяку. От би 35-40 років назад розказати кому, що таке станеться.
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28.02.2026 13:56 Відповісти
Мені 68 років і я прекрасно пам'ятаю з кінця 60-х коли вже більш-менш складалось враження про життя. Хочу сказати, що таке поняття серед простих людей, як (купити долар) з'явилось десь під час так званої перестройки. А до цього навіть ніхто про курс, де купити долари та т.і. ніхто й не згадував. Ну може серед спекулянтів чи фарцовщиків і було таке поняття, але не серед простих людей.
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28.02.2026 16:05 Відповісти
Люди їздили по туристичним путівкам в тому числі в кап. країни.І там потрібні були долари.За двадцять баксів можна було купити магнітофон чи кожушок,а це по тим міркам цілий маєток.На початку восьмидесятих я мав їхати по путівці у Фінляндію.За 60 рублів(пів моєї місячної зарплати) у фарци купив десять доларів і сховав у матрьошку.Але до фінів не поїхав,хтось написав анонімку що я там хочу лишитись,вже і меблі продав - і мені відмовили.А я якраз женився і навпаки меблі тягнув в хату а не навпаки...Інструктор іноземного туризму на Чайковського,6,Львів,сказав может ти і нє прєдатєль родіни,но ми провєрять нє будєм.Я його потім не раз бачив в центрі,йому за вісімдесят,нормально спілкуємось...А ше була категорія євреїв і тих що під них косили...Ті теж купляли валюту не торгуючись...
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28.02.2026 17:12 Відповісти
По туристичним путівкам, а тим більше в капіталістичні країни в совку їздила тільки еліта та блатні. А я говорив про звичайних людей.
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28.02.2026 17:16 Відповісти
Спочатку, -в 60х- курс був-40коп, а після девольвації-90коп .
Цукор коштував- " рафінат-78гоп.
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01.03.2026 10:52 Відповісти
Все крупные торгмережи работают под крышей податковой и бакановцев,не по зубам они вам,вы ещё их заставьте поставить все фискальные кассаппараты и оформить всех работников.
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28.02.2026 11:47 Відповісти
Без цукру можна прожити. Без хліба, картоплі, солі - ні
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28.02.2026 12:11 Відповісти
Баба Галя самогонку гонить, для неї це крах всіх фінансових сподівань і довгосторкового бізнес-плану.
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28.02.2026 13:23 Відповісти
Прожити можна і без хліба, і без картоплі
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01.03.2026 10:25 Відповісти
23-24 грн сейчас за кг,имхо норм цена
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28.02.2026 12:29 Відповісти
мережа торгівельних закладів "тайстра" - цукор-пісок ваговий - 20 грн.60 коп. за один кг.
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28.02.2026 13:01 Відповісти
Голова того комітету у цукрі розбирається. Вся родина на малині піднялась, із цукром перетирали.
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28.02.2026 13:12 Відповісти
Ух Ти плять.А ЧОМУ НЕ НА МАСЛО.ЯЙЦЯ ,МОЛОКО,СМЕТАНУ, МЯСО, ОГІРОК.ПОМІДОР І Т.Д І Т -G' ПРОДУКТИ КОТРІ В ДЕ- КІЛЬКА РАЗІВ,А ТО НАВІТЬ В ДЕСЯТОК ДОРОЖЦІ ЗА ЦУКОР
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28.02.2026 14:40 Відповісти
Тому що кури відслідковують курс доляра и біржові котирування на яйця по 17 грн.
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28.02.2026 16:23 Відповісти
Зараз здорожчає все - бо пальне на 5 грн піднімется в ціні.
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01.03.2026 00:30 Відповісти
виробництво цукру зменшилося лише на 4% Джерело: https://censor.net/n3602851
А повышение налогов, девальвация гривны, потери от войны и т.д учитывать не нужно? Сразу видно, что в амку работают профессионалы своего дела.
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01.03.2026 01:53 Відповісти
обов'язкові для розгляду рекомендації
клоуни вже переймають рашистський новояз
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01.03.2026 10:27 Відповісти

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