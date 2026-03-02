В Україні різко подорожчали яблука: 70 грн/кг у роздріб уже не межа

На початку березня 2026 року роздрібні ціни на яблука в Україні помітно зросли ‒ це вже відчувають споживачі. У супермаркетах сортові яблука, зокрема Golden Delicious та Red Chief, продаються приблизно по 70 грн/кг (близько 1,4 євро/кг).

Ще кілька років тому такі ціни для масового сегмента здавалися малоймовірними, зазначає EastFruit.

Український ринок яблук переходить на структурно вищий ціновий рівень. Навіть попри достатньо хороший урожай 2025 року, ціни не повернулися до показників кількох років тому.

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На базарах яблука можна знайти від 40 грн/кг (приблизно 0,8 євро/кг) і дорожче. У мережевих супермаркетах, зокрема дискаунтерах, інколи трапляються дешевші пропозиції ‒ за рахунок меншого калібру чи нижчої якості партій. Проте психологічний рубіж у 70 грн/кг для якісного сортового яблука вже подолано.

Ще кілька років тому ціни на яблука в Україні коливалися в межах 15-20 грн/кг. Головними причинами зростання стали інфляція, подорожчання зберігання, логістики та енергоносіїв, а також поступове скорочення пропозиції якісної продукції наприкінці сезону.

Як повідомлялося, ціни на тепличні огірки в Україні цього тижня пішли вниз через невелике зростання пропозиції огірків нового обороту від місцевих господарств. Водночас купівельна активність у цьому сегменті почала слабшати. Наразі практично всі стаціонарні тепличні комбінати країни вже вийшли на продаж огірків.

В результаті огірки в Україні торгуються в діапазоні 125-170 грн/кг, що в середньому на 11% нижче, ніж наприкінці попереднього робочого тижня. Ще одним чинником зниження цін стало погіршення попиту на тепличні огірки. Оптові компанії та роздрібні мережі цього тижня зменшили обсяги закупівель місцевої продукції, посилаючись на повільні темпи реалізації в роздрібній торгівлі.