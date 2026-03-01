В Україні почали дешевшати огірки, проте ціни на 50% вищі за торішні

Ціни на тепличні огірки на українському ринку цього тижня почали знижуватися через незначне збільшення пропозиції огірків нового обороту з місцевих господарств.

Як зазначається в повідомленні проєкту EastFruit, водночас купівельна активність у цьому сегменті почала знижуватися.

Зазначається, що на сьогодні практично всі стаціонарні тепличні комбінати України почали продаж огірків.

Ціни на огірки цього тижня

Відтак, огірки в Україні наразі продаються за цінами в межах 125-170 грн/кг, що в середньому на 11% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Ще одним фактором для зниження цін стало погіршення попиту на тепличні огірки. Оптові компанії та роздрібні мережі цього тижня знизили обсяги закупівель місцевих огірків, посилаючись на низькі темпи збуту в роздріб.

Ціни на огірки рік тому

Утім, незважаючи на зниження цін, українські тепличні комбінати пропонують огірки до продажу в середньому на 50% дорожче, ніж наприкінці лютого 2025 року.

При цьому більшість гравців ринку не відкидають подальшого зниження цін на огірки, оскільки пропозиція місцевої продукції продовжує збільшуватися, а темпи збуту не прискорюються.

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Як повідомлялося, в Україні з початку цього тижня подешевшали столові буряки внаслідок збільшення пропозиції на ринку.

За даними Держстату, інфляція у січні цього року прискорилася до 0,7%. Зокрема, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли за місяць на 0,8%, а найбільше (на 14,7%) подорожчали овочі.

Нагадаємо, за даними Держмитної служби, Україна у 2025 році імпортувала овочів "борщового набору", зокрема моркви, буряку, капусти й цибулі, на $89,54 млн, а разом із картоплею – на $164,36 млн.

Перед тим стало відомо, що Україна за минулий рік збільшила імпорт помідорів на 32,5%, до 104,82 тис. тонн, а огірків – на 46,3%, до 70,82 тис. тонн порівняно з 2024 роком.