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Новини Ціни на продукти
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В Україні почали дешевшати огірки, проте ціни на 50% вищі за торішні

В Україні почали дешевшати огірки, проте ціни на 50% вищі за торішні

Ціни на тепличні огірки на українському ринку цього тижня почали знижуватися через незначне збільшення пропозиції огірків нового обороту з місцевих господарств.

Як зазначається в повідомленні проєкту EastFruit, водночас купівельна активність у цьому сегменті почала знижуватися.

Зазначається, що на сьогодні практично всі стаціонарні тепличні комбінати України почали продаж огірків.

Ціни на огірки цього тижня

Відтак, огірки в Україні наразі продаються за цінами в межах 125-170 грн/кг, що в середньому на 11% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Ще одним фактором для зниження цін стало погіршення попиту на тепличні огірки. Оптові компанії та роздрібні мережі цього тижня знизили обсяги закупівель місцевих огірків, посилаючись на низькі темпи збуту в роздріб.

Ціни на огірки рік тому

Утім, незважаючи на зниження цін, українські тепличні комбінати пропонують огірки до продажу в середньому на 50% дорожче, ніж наприкінці лютого 2025 року.

При цьому більшість гравців ринку не відкидають подальшого зниження цін на огірки, оскільки пропозиція місцевої продукції продовжує збільшуватися, а темпи збуту не прискорюються.

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Як повідомлялося, в Україні з початку цього тижня подешевшали столові буряки внаслідок збільшення пропозиції на ринку.

За даними Держстату, інфляція у січні цього року прискорилася до 0,7%. Зокрема, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли за місяць на 0,8%, а найбільше (на 14,7%) подорожчали овочі.

Нагадаємо, за даними Держмитної служби, Україна у 2025 році імпортувала овочів "борщового набору", зокрема моркви, буряку, капусти й цибулі, на $89,54 млн, а разом із картоплею – на $164,36 млн.

Перед тим стало відомо, що Україна за минулий рік збільшила імпорт помідорів на 32,5%, до 104,82 тис. тонн, а огірків – на 46,3%, до 70,82 тис. тонн порівняно з 2024 роком.

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магазин (423) продукти (939) торгівля (1159) ціни (4275) їжа (166)
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Топ коментарі
+3
***** купувати огірки в березні, геть їбанулись?
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01.03.2026 13:49 Відповісти
+2
Ви ціну на огірки бачили?
400 грн за кг, сало та мʼясо дешевші.
Де ця з «борщовим набором»?
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01.03.2026 14:07 Відповісти
+2
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01.03.2026 14:23 Відповісти
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***** купувати огірки в березні, геть їбанулись?
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01.03.2026 13:49 Відповісти
Бо епоха бідності закінчилась і тому можемо позволити собі платити і більші податки і більші ціни і все що хочемо
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01.03.2026 14:00 Відповісти
Дашевле чем вчера, но дороже чем позавчера. забавная арифметика)
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01.03.2026 14:06 Відповісти
Ви ціну на огірки бачили?
400 грн за кг, сало та мʼясо дешевші.
Де ця з «борщовим набором»?
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01.03.2026 14:07 Відповісти
А ви в борщ огірки додаєте?
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01.03.2026 14:22 Відповісти
Ви що, в борщ ще огірки, так дорого обходиться.
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01.03.2026 15:30 Відповісти
400? Та то в рублях десь у пензі.
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01.03.2026 15:50 Відповісти
На жаль, в гривнях.
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01.03.2026 16:16 Відповісти
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01.03.2026 14:23 Відповісти
Пля....Порошенко,що ж ти твориш?Коли ти вже вспокоїшсі?
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01.03.2026 14:25 Відповісти
дивно що вони взагалі є...
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01.03.2026 14:30 Відповісти
Дивно, що МИ взагалі все ще є...
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01.03.2026 15:03 Відповісти
Офигенная новость,три войны затмила
- Вам какие огурцы,длинные,толстые,изогнутые?
- Мне все равно,я беру на салат.
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01.03.2026 16:53 Відповісти
Мене одного вже задовбала ця тема про ціни на огірки? Це що, основний продукт? Прямо калька з кацапських новин.
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01.03.2026 17:43 Відповісти
Чисто вдягнений дедушка може дозволити собі лише півшишечки
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02.03.2026 01:22 Відповісти
я тут купляю паливо по 60 грн. за літр, мені ***** насрати скільки коштують огірки
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02.03.2026 10:43 Відповісти

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