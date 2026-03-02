З 1 березня запрацював оновлений "Національний кешбек": що змінилося для українців?

1 березня 2026 року в Україні запрацювала оновлена модель програми "Національний кешбек". Тепер кешбек на товари українського виробництва нараховується не фіксованою ставкою 10%, а за диференційованим принципом: 15% або 5% залежно від категорії товару.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Деталі оновленої програми:

15% нараховуватимуть за купівлю непродовольчих товарів українського виробництва, а також сирів (твердих і м’яких) та деяких видів бакалії;

5% ‒ за більшість продуктів харчування (крім зазначених вище та підакцизних товарів), а також на аптечні товари, продукцію для саду та городу.

"Оновлена програма спрямована на підтримку українського виробника насамперед у тих категоріях, де в споживчому кошику переважає імпорт і є потенціал для його заміщення українською продукцією", ‒ значили у відомстві.

Загалом за період дії програми її активними учасниками стали майже 4,9 млн українців. Виплачено понад 6,7 млрд грн кешбеку, які громадяни використали на оплату комунальних та поштових послуг, придбання ліків, книжок, продуктів харчування українського виробництва, а також на донати для ЗСУ ‒ тобто повернули ці кошти назад в економіку.

У Мінекономіки пояснили, що учасникам програми не потрібно повторно реєструватися чи змінювати налаштування ‒ нові правила застосовуються автоматично.

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У застосунку "Дія" можна переглянути суму нарахованого кешбеку та деталі кожної покупки, за яку його отримано. За допомогою сканера штрихкодів безпосередньо в магазині можна перевірити, чи бере участь товар у програмі та який саме відсоток кешбеку буде нараховано.

Кошти, як і раніше, надходитимуть на картку "Національний кешбек" орієнтовно після 20 числа наступного місяця після здійснення покупок.

Як повідомлялося, починаючи з 27 лютого українці почали отримувати виплати "Національного кешбеку" за покупки, зроблені у грудні. У лютому учасники програми придбали товарів українського виробництва майже на 7 млрд грн ‒ це рекордний показник від початку дії програми. Загалом 699 млн грн кешбеку надійде на рахунки 4,4 млн громадян.