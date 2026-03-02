Ринок квітів в Україні на 78% перебуває "в тіні", бюджет втрачає 2 мільярди щороку, – Гетманцев

В Україні ринок квітів на 78% перебуває в "тіні", а загальні втрати державного бюджету від ухилення від оподаткування та контрабанди в цій сфері оцінюються в 2 млрд грн на рік.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Інтерфакс-Україна.

"За нашими даними, легально в Україну завозиться лише 22% від реального обсягу квіткової продукції. У 2024 році було задекларовано 1,5 тис. тонн, тоді як за міжнародною базою Trade Map цей показник становить майже 7 тис. тонн", – заявив Гетманцев.

За його словами, обсяг контрабанди лише за минулий рік оцінюється у $1,6 млрд, а прямі втрати бюджету тільки з ПДВ перевищують 324 млн грн.

Які квіти ввозять із порушеннями

Найбільш критична ситуація склалася в сегменті імпорту троянд.

Із загального обсягу в 3 тис. тонн, що потрапили на український ринок, офіційне митне оформлення пройшли лише 136 тонн.

Гетманцев зазначив, що це свідчить про системне використання схем із заниженням митної вартості та прихованим ввезенням товару.

Хто завозить квіти в Україні

Гетманцев повідомив, що внутрішній ринок базується на масовому подрібненні бізнесу.

Наразі реалізацію квітів здійснюють понад 13,6 тис. фізичних осіб-підприємців, тоді як активних юридичних осіб у цій галузі налічується лише близько 40.

"Така структура дозволяє великим мережам уникати сплати ПДВ та податку на прибуток, працюючи через ФОПів другої групи", – пояснив Гетманцев.

Порушення в квітковій галузі

Серед типових порушень у різних мережах квіткових магазинів було зафіксовано:

видача чеків від різних ФОПів,

неофіційне працевлаштування,

виплата заробітних плат "у конвертах", що суттєво відрізняються від офіційно задекларованих 8 тис. грн,

відсутність автоматичної генерації фіскальних чеків при онлайн-оплатах через платіжні сервіси,

відмови у видачі чеків у стаціонарних магазинах під приводом відсутності електроенергії.

При цьому в оголошеннях про найм великі мережі вказують оплату праці на рівні 17-36 тис. грн, тоді як у податковій звітності фігурують мінімальні виплати. Це дозволяє компаніям мінімізувати сплату єдиного соціального внеску та податку на доходи фізичних осіб.

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Як повідомлялося, Державна податкова служба України торік виявила майже 400 випадків неофіційної праці в ресторанній сфері.

Також стало відомо, що галузь ресторанного бізнесу в Україні за 2025 рік задекларувала 246,7 млрд грн виторгу, що на 21,7% більше, ніж 2024 року. Загалом сфера ресторанного господарства в Україні налічує понад 43 тис. суб'єктів господарювання, які працюють більш ніж на 51 тис. об'єктів.

До того в Держпродспоживслужбі заявили, що ресторани можуть отримати штраф за включення оплати генератора в рахунок.