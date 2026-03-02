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Новини Тіньова економіка
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Ринок квітів в Україні на 78% перебуває "в тіні", бюджет втрачає 2 мільярди щороку, – Гетманцев

Ринок квітів в Україні на 78% перебуває "в тіні", – Гетманцев

В Україні ринок квітів на 78% перебуває в "тіні", а загальні втрати державного бюджету від ухилення від оподаткування та контрабанди в цій сфері оцінюються в 2 млрд грн на рік.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Інтерфакс-Україна.

"За нашими даними, легально в Україну завозиться лише 22% від реального обсягу квіткової продукції. У 2024 році було задекларовано 1,5 тис. тонн, тоді як за міжнародною базою Trade Map цей показник становить майже 7 тис. тонн", – заявив Гетманцев.

За його словами, обсяг контрабанди лише за минулий рік оцінюється у $1,6 млрд, а прямі втрати бюджету тільки з ПДВ перевищують 324 млн грн.

Які квіти ввозять із порушеннями

Найбільш критична ситуація склалася в сегменті імпорту троянд.

Із загального обсягу в 3 тис. тонн, що потрапили на український ринок, офіційне митне оформлення пройшли лише 136 тонн.

Гетманцев зазначив, що це свідчить про системне використання схем із заниженням митної вартості та прихованим ввезенням товару.

Хто завозить квіти в Україні

Гетманцев повідомив, що внутрішній ринок базується на масовому подрібненні бізнесу.

Наразі реалізацію квітів здійснюють понад 13,6 тис. фізичних осіб-підприємців, тоді як активних юридичних осіб у цій галузі налічується лише близько 40.

"Така структура дозволяє великим мережам уникати сплати ПДВ та податку на прибуток, працюючи через ФОПів другої групи", – пояснив Гетманцев.

Порушення в квітковій галузі

Серед типових порушень у різних мережах квіткових магазинів було зафіксовано:

  • видача чеків від різних ФОПів,
  • неофіційне працевлаштування,
  • виплата заробітних плат "у конвертах", що суттєво відрізняються від офіційно задекларованих 8 тис. грн,
  • відсутність автоматичної генерації фіскальних чеків при онлайн-оплатах через платіжні сервіси,
  • відмови у видачі чеків у стаціонарних магазинах під приводом відсутності електроенергії.

При цьому в оголошеннях про найм великі мережі вказують оплату праці на рівні 17-36 тис. грн, тоді як у податковій звітності фігурують мінімальні виплати. Це дозволяє компаніям мінімізувати сплату єдиного соціального внеску та податку на доходи фізичних осіб.

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Як повідомлялося, Державна податкова служба України торік виявила майже 400 випадків неофіційної праці в ресторанній сфері.

Також стало відомо, що галузь ресторанного бізнесу в Україні за 2025 рік задекларувала 246,7 млрд грн виторгу, що на 21,7% більше, ніж 2024 року. Загалом сфера ресторанного господарства в Україні налічує понад 43 тис. суб'єктів господарювання, які працюють більш ніж на 51 тис. об'єктів.

До того в Держпродспоживслужбі заявили, що ресторани можуть отримати штраф за включення оплати генератора в рахунок.

Автор: 

контрабанда (258) податки (2856) квіти (9) тіньова економіка (172) Гетманцев Данило (592)
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Топ коментарі
+21
Гетьманцев скоро візьметься за мафію збирачів макулатури та порожніх пляшок!
З них же стільки податків можна стрясти!....
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02.03.2026 18:33 Відповісти
+16
Падло вже до квітів добралося.
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02.03.2026 18:28 Відповісти
+14
Та й повітря ще не оподаткували, українці безкоштовно дихають!
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02.03.2026 18:27 Відповісти
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02.03.2026 18:27 Відповісти
Та й повітря ще не оподаткували, українці безкоштовно дихають!
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02.03.2026 18:27 Відповісти
але дрова із лісу уже вивозити не можна!!!
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02.03.2026 18:30 Відповісти
у Европі давно так . треба звикати
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02.03.2026 18:49 Відповісти
У Європі не крадуть 2/3 ВВП своєї країни.
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02.03.2026 19:12 Відповісти
Яка причина що у Европі не крадуть?
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02.03.2026 19:14 Відповісти
Може тому що в європі європейці живуть?На виборах думають головою,законопослушні,і одночасно страйками захищають свої права.Політики у них,правда,в більшості старі пердуни.А Україні.....просто не щастить обрати президентом патріота!Але колись таки пощастить.Можливо.
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02.03.2026 20:25 Відповісти
Немає "свого" генпрокурора, "своїх" суддів та "своїх" мусорів. Немає куди потім с'їбатись. І Дубаї і Монака визнають рішення європейських судів.
А у нас головне встигнути накрасти до зміни влади і звалити в Іспанію.
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02.03.2026 22:01 Відповісти
Блед ,ну так була ж Революція Гідності .
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02.03.2026 22:09 Відповісти
І що? Ви хочете, щоб за 4 роки країна змінила феодальний лад на розвинену демократію з сталими інституціями та політично дорослим населенням? Так не буває. Потрібні покоління і покоління.
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02.03.2026 22:16 Відповісти
Можна було. Для цього треба було звільнити УСІХ суддів, весь суддівський аппарат та більшість ректорів/викладачів усіх юрвишів. Ні президент ні ВР не мають таких повноважень, таке рішення можливе виключно на референдумі. Організувати такий референдум з парламентом 8-го скликання, де була справжня коаліція з усіма привілеями та недоліками - не можливо.
Моновлада Зеленського могла б таке організувати, але як бачимо їх цікавлять лише крадіжки.
p.s. Не порівнюйте Україну з країнами ЄС, у нас відстала країна третього світу, вдале порівняння можливе з країнами Латинської Америки...
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03.03.2026 10:54 Відповісти
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02.03.2026 19:15 Відповісти
Квіткарі! Давно не були в митаріві? От і маєте. Тепер квітами і піснями не відмажетесь, там в ходу зелені хризантеми і до 8 березня щоб були.
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02.03.2026 19:52 Відповісти
Гетьманцев уже і у квіти заліз ... На клумбу!
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02.03.2026 18:27 Відповісти
Падло вже до квітів добралося.
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02.03.2026 18:28 Відповісти
На рахунок нелегального завозу квітів, так у вас митний контроль, це можна зробити нарадою з цим органом на рівні КМУ. І нам про це знати не важливо.
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02.03.2026 18:28 Відповісти
контрабанда орхідей та кактусів в Україну досягла просто нечуваних масштабів.
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02.03.2026 18:29 Відповісти
Гетьманцев скоро візьметься за мафію збирачів макулатури та порожніх пляшок!
З них же стільки податків можна стрясти!....
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02.03.2026 18:33 Відповісти
... не підказуйте! Завтра уже буде ініціатива від нього!
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02.03.2026 18:56 Відповісти
Ну нарешті знайшли, хто підриває нашу економіку.
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02.03.2026 18:36 Відповісти
Бо не всі квіти ******* сонце!
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02.03.2026 18:43 Відповісти
цей кондом ригоанала сівковича знає скільки держава втрачає на оборудках митниці, знає скільки на його улюбленому гральному бізнесу, але його мета і далі грабувати пограбованих і знедолених.
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02.03.2026 18:44 Відповісти
Срочно всіх бабусь з ринку на ПДВ!
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02.03.2026 18:44 Відповісти
Україна втрачає у 10 разів більше,із за того що ви гниди " керуєте" Україною.
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02.03.2026 18:53 Відповісти
Бабусі під магазинами та в переходах напряглися 😸
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02.03.2026 19:04 Відповісти
Гетманцев заявив, що оподаткування - це уміння щеплювати гусака так, щоб він не кричав, а отримувати якнайбільше пуху, і якнайменше крику,
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02.03.2026 19:06 Відповісти
Хімнюк хетьманцев,ти вже порішав з мільярдами Маркетопту,шляхом укладання угоди про поступовий перехід))) Скажи вже всім скільки такий кейс коштує
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02.03.2026 19:16 Відповісти
Якби гівнянцев оподаткував всіх своїх дружбанов коррупціонерів, то бюджет країни був би перенаповненим.
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02.03.2026 19:22 Відповісти
2 миллиарда это всего лишь половина того что ******* Миндич с компанией. И это только то о чем мы знаем. Но разве кто то верит что если у ребят была возможность украсть все - то они ограничились только Энергоатомом? "О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух" (с)
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02.03.2026 19:27 Відповісти
Коли ж воно свою пащу закрие?
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02.03.2026 19:30 Відповісти
Так ринок доплат в конвертах для нардепів у ВР також перебуває в тіні !?
Почніть з себе !!!
П.С.
Замість того, щоб посадити одного поліціанта/прокурора/податківця/митника, які це кришують, воно зібралося кошмарити всіх торговців квітів !
Як завжди, рибу почали чистити з хвоста...
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02.03.2026 19:45 Відповісти
Може йому тисячу кактусів в дупу засунути як дістав цй кацапський агент гетьманцев
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02.03.2026 19:54 Відповісти
Агент сивковича пытается задушить всех,кто свободен от подачек бюджета и презирает квартальщиков.
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02.03.2026 20:19 Відповісти
Вы знаете, Бендер, как я ловлю гуся? Я убиваю его как тореадор, - одним ударом! Это опера, когда я иду на гуся! «Кармен»!
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02.03.2026 20:22 Відповісти
Ринок зернових та олійних культур 100% перебуває у тіні,так цього Гетьманцев не бачить?А там кратно більші суми. Відкрий очиці,"професор".
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02.03.2026 20:46 Відповісти
Найбільше бюджет втрачає від виплат пенсіонерам. Ї ну чого ж простіше всі пенсії більше 8000 зрізати і зразу економія чверті бюджета.
І ще бюджет втрачає від дронів. Бо вони одноразові.
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02.03.2026 20:48 Відповісти
Чому не кажешь гнида про всі хабарі що вже буди оприлюднени, з якіх треба нарахувати 10 пошліни та 20 пдв. Але чомусь застави там у 100 крат меньше
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02.03.2026 22:54 Відповісти
пане гетманцев. в мене біля дому виросли 11 пролісків. прошу повідомити скільки я заборгував державі та вам особисто. одночасно повідомляю: я зрізав свій сухий виноград і спалив. чи маю я заплатити за збір хмизу
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03.03.2026 08:26 Відповісти
Він каже про імпортовані квіти. А на них заробляють не бабці. А хтось із влади.
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07.03.2026 08:39 Відповісти

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