В Україні знайшли 15 тисяч ресторанів із підозріло низьким виторгом, – податкова

Галузь ресторанного бізнесу в Україні за 2025 рік задекларувала 246,7 млрд грн виторгу, що на 21,7% більше, ніж 2024 року.

Як повідомили в Державній податковій службі, загалом сфера ресторанного господарства в Україні налічує понад 43 тис. суб'єктів господарювання, які працюють більш ніж на 51 тис. об'єктів.

Фінансові показники

Середньоденний виторг у галузі зріс із 553,8 млн грн до 675,9 млн грн, а середній чек по країні становить 303 грн.

Приріст виручки виглядає так:

ресторани – 26,9%,

закусочні – 25,9%,

кафе – 20,5%.

"Тіньовий" бізнес

Проте, як наголосили в Держподатковій, деякі підприємці намагаються прикритися важкою ситуацією в країні, щоб виправдати "тіньову" історію в ресторанному бізнесі.

Так, близько 15 тис. закладів декларують менше 50 тис. грн виторгу на місяць на один об'єкт.

"Такий рівень виторгу об'єктивно не може покрити витрати на оренду, зарплати, комунальні послуги і закупівлю продуктів. Це може свідчити про штучне заниження доходів або неповну фіскалізацію операцій", – зазначили в Держподатковій.

Виявлені порушення

Також за 2025 рік було проведено понад 7,3 тис. фактичних перевірок, застосовано штрафів на 117,5 млн грн, виявлено 389 випадків неоформлених працівників.

Зокрема, серед порушень:

фіксується поширена практика, коли в одному ресторані працює кілька юридичних осіб із різними системами оподаткування. Наприклад, одна компанія продає алкоголь на загальній системі, а інша – страви на спрощеній. Таким чином це дозволяє мінімізувати податкові зобов'язання, уникати сплати ПДВ і занижувати реальні обсяги доходів;

незастосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО/ПРРО);

видача фальшивих фіскальних чеків;

стимулювання клієнтів платити готівкою без проведення через касу.

Ресторанний бізнес в Україні

Як повідомлялося, в січні цього року відвідуваність ресторанів різко знизилася. Порівняно із січнем минулого року кількість гостей скоротилася приблизно вдвічі, а порівняно з груднем – на 30-40%.

До того в Держпродспоживслужбі заявили, що ресторани можуть отримати штраф за включення оплати генератора в рахунок.

Також повідомлялося, що відвідуваність закладів громадського харчування в Україні у 2025 році знизилася на 8%, однак їх виторг зріс торік на 6%. Збільшення виторгу вдалося досягнути завдяки зростанню середнього чека на 17%.

До того стало відомо, що, за даними Єдиного державного реєстру, торік в Україні відкрилось понад 13,3 тис. нових ФОП, що працюють у сфері громадського харчування. Водночас понад 10,6 тис. ФОП припинили свою діяльність. У 2025 році приріст нових кафе та ресторанів скоротився більш ніж вдвічі. Половина кафе та ресторанів, що закрились цьогоріч, проіснували менше ніж півтора року.