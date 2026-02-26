Офіційні та реальні зарплати в ресторанній сфері відрізняються в 2-3 рази, – податкова
Державна податкова служба України торік виявила майже 400 випадків неофіційної праці в ресторанній сфері.
Як зазначили в Держподатковій, неофіційне працевлаштування – одна з найбільших системних проблем ринку праці.
Кого працевлаштовують офіційно
Найчастіше офіційно працевлаштовують адміністраторів, офіціантів та барменів.
Водночас дуже часто непублічний персонал – прибиральники, вантажники чи охоронці – працюють без оформлення або одночасно обслуговують кількох роботодавців.
"Подвійна" робота
У Держподатковій розповіди про ще одну розповсюджену схему – коли офіційно оформлений працівник одночасно виконує роботу для іншого суб'єкта господарювання в тому самому закладі. Наприклад, офіціант продає алкоголь від імені одного ФОПа, а страви – від імені іншого.
Різниця в зарплатах
"Ще одна проблема – різниця між офіційною та реальною зарплатою, яка часто пропонується в інтернеті. Наш моніторинг показав, що фактична зарплата в "конвертах" іноді значно відрізняється від тих, що подають у звітах", – сказала в.о. голови Держподаткової Леся Карнаух.
Так, Держподаткова проаналізувала пропозиції заробітної плати у сфері громадського харчування та порівняла їх із фактично задекларованими.
Пропозиції роботодавців за інформацією з відкритих вакансій на односу з сайтів із пошуку роботи:
- офіціанти: 30-50 тис. грн,
- кухарі: 20-52 тис. грн,
- сушеф: близько 36,5 тис. грн,
- менеджер ресторану доставки: 33 тис. грн,
- системний адміністратор у мережі ресторанів: 25-55 тис. грн.
При цьому офіційні цифри показують 13-19 тис. грн.
Загальні показники галузі
За даними Держподаткової, у грудні 2025 році середня зарплата працівників громадського харчування в Україні складала трохи більше ніж 12 тис. грн, що майже на 3 тис. грн більше, ніж у попередньому році.
Кількість найманих працівників – 149,9 тис. осіб, що практично так само, як і в 2024 році.
Сума нарахованого доходу зросла на 300 млн грн і становила 1,9 млрд грн.
Як повідомлялося, галузь ресторанного бізнесу в Україні за 2025 рік задекларувала 246,7 млрд грн виторгу, що на 21,7% більше, ніж 2024 року. Загалом сфера ресторанного господарства в Україні налічує понад 43 тис. суб'єктів господарювання, які працюють більш ніж на 51 тис. об'єктів.
Ресторанний бізнес в Україні
Як повідомлялося, в січні цього року відвідуваність ресторанів різко знизилася. Порівняно із січнем минулого року кількість гостей скоротилася приблизно вдвічі, а порівняно з груднем – на 30-40%.
До того в Держпродспоживслужбі заявили, що ресторани можуть отримати штраф за включення оплати генератора в рахунок.
Також повідомлялося, що відвідуваність закладів громадського харчування в Україні у 2025 році знизилася на 8%, однак їх виторг зріс торік на 6%. Збільшення виторгу вдалося досягнути завдяки зростанню середнього чека на 17%.
До того стало відомо, що, за даними Єдиного державного реєстру, торік в Україні відкрилось понад 13,3 тис. нових ФОП, що працюють у сфері громадського харчування. Водночас понад 10,6 тис. ФОП припинили свою діяльність. У 2025 році приріст нових кафе та ресторанів скоротився більш ніж вдвічі. Половина кафе та ресторанів, що закрились цьогоріч, проіснували менше ніж півтора року.
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