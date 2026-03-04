Ринок землі: Загальний обсяг угод перевищив 1 мільйон гектарів. Де купували найбільше?

В Україні загальний обсяг угод на ринку землі сільськогосподарського призначення перетнув позначку в 1 млн гектарів.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Як повідомляється, з моменту фактичного скасування мораторію на продаж сільськогосподарської землі 1 липня 2021 року та станом на 3 березня 2026 року було укладено 334,8 тис. угод купівлі-продажу земельних ділянок загальною площею 1 млн гектарів.

Ціна за гектар

Середня ціна гектара за цей період зросла на 96% в гривневому еквіваленті й на початок 2026 року склала 64,63 тис. грн, або $1,5 тис.

Де найбільше угод

За весь період функціонування ринку землі в Україні найбільша кількість угод була зафіксована:

в Сумській (32 396),

Полтавській (31 478),

Вінницькій (27 970) областях.

Найнижча активність була зафіксована:

у Волинській області (1 307),

Рівненській (1 352),

Запорізькій (2 479) областях.

"Обсяг залучених в ринковий обіг ділянок знаходиться в межах 3% від загальної площі сільськогосподарських земель країни, що відповідає європейським консервативним показникам. Крім цього, варто звернути увагу на те, що ринок земель жодного року не функціонував в повноцінно мирних умовах, з огляду на агресію проти України, а значить об'єми могли бути значно вищими", – зазначв голова Дежгеокадастру Дмитро Макаренко.

Окрім того, в Держгеокадастрі наголосили, що не справдився прогноз про масовий продаж земель сільськогосподарського призначення одразу після відкриття ринку чи після відкриття ринку для юридичних осіб.

Так, 1 млн гектарів, що перебувають у економічному обігу, – це лише 5,8% від раніше підмораторних земель. Переважна більшість таких земель на сьогодні знаходиться в оренді.

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Попередні результати

Як повідомлялося, із січня до середини грудня 2025 року в Україні було продано 115,6 тис. земельних ділянок загальною площею понад 340 тис. га. Майже третину земель викупив бізнес.

Протягом 2024 року було продано 106,67 тис. земельних ділянок загальною площею 320,66 тис. га. Середня вартість 1 га зросла до 46 678 грн, порівняно із 38,5 тис. грн у 2023 році.

Нагадаємо, ціни на сільськогосподарську землю в Україні суттєво зросли після відкриття ринку для приватних компаній у 2024 році, вказували дослідники Центру досліджень продовольства та землекористування при Київській школі економіки (KSE Агроцентр).

Ринок землі в Україні

Ринок сільгоспземель в Україні відкрито з липня 2021 року. На першому етапі право купувати сільгоспземлі отримали лише фізособи, які є громадянами України. Вони можуть придбати до 100 га землі.

Із 1 січня 2024 року в Україні запрацював другий етап земельної реформи, відтак юридичні особи отримали можливість купувати у власність сільгоспземлі з обмеженням до 10 тис. га в одні руки. Ліміт на придбання землі для фізичних осіб також зріс до 10 тис. га зі 100 га.

Водночас, продаж державних і комунальних сільгоспземель, як і продаж її іноземцям, залишається під забороною. Переважне право купівлю ділянки належить її орендарю. Мінімальна вартість землі не може бути нижчою від її нормативно-грошової оцінки.