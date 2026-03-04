Шість компаній претендують на купівлю неплатоспроможних "Мотор-Банку" та PINbank, – ЗМІ

На купівлю неплатоспроможних державних "Мотор-Банку" та PINbank претендують шість компаній – три банки та три небанківські фінансові установи.

Як пише Forbes Ukraine, про потенційних претендентів повідомили двоє учасників ринку на умовах анонімності, передає Інтерфакс-Україна.

Хто претендує

Так, серед банків-претендентів – "Асвіо Банк", "Таскомбанк" та "Індустріалбанк", серед небанківських фінустанов – фінкомпанія EasyPay та лізингова компанія "Еска Капітал". Ще один претендент – іноземна компанія, назву та країну походження якої не розкривають.

Водночас Фонд гарантування вкладів фізичних осіб рішеннями виконавчої дирекції від 3 березня продовжив строки відкритих конкурсів щодо "Мотор-Банку" та PINbank: подання пропозицій – до 17 березня 2026 року, розгляд і визначення переможця – до 19 березня, допуск до кімнат даних – до 10 березня включно.

Що відомо про банки

За даними на сайті НБУ, єдиним власником АТ "Мотор-Банк" станом на 1 січня цього року була держава в особі Фонду держмайна. Раніше власником банку був експрезидент АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв, у червні 2024 року ВАКС остаточно стягнув його активи, у тому числі "Мотор-Банк", на користь держави. Державі в особі Мінрозвитку громад та територій також належало 88,89% акцій "Першого інвестиційного банку". Власником ще 7,45% акцій був Олег Колесник, 1,25% – Неля Костенко, ще трьом фізичним особам належало менше 1% акцій банку. Колишнім власником 88,89% акцій "Першого інвестиційного банку" (PINbank) був російський мільярдер і президент московського футбольного клубу "ЦСКА" Євгеній Гінер. ВАКС конфіскував ці акції на користь держави у лютому 2023 року, а у січні 2024 року їх передали Фонду державного майна.

19 лютого Національний банк України визнав неплатоспроможними "Мотор-Банк" та "Перший інвестиційний банк" (PINbank).

Зі свого боку Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 20 лютого запровадив тимчасову адміністрацію в "Першому інвестиційному банку" (PINbank) та "Мотор-Банку".