Програма "СвітлоДІМ": держава профінансувала заявки на понад 174 мільйони

Урядова програма "СвітлоДІМ" із підтримки багатоквартирних будинків продовжує активно реалізовуватися та демонструє стабільно високий попит. Станом на 5 березня фінансування вже отримали 671 багатоквартирний будинок на загальну суму понад 174 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінрозвитку.

Географія допомоги:

понад 460 будинків ‒ у місті Києві;

понад 200 будинків ‒ у Київській області.

Отримані кошти спрямовуються на закупівлю обладнання, яке гарантує стабільну роботу життєво важливих інфраструктурних систем будинків.

Попит на програму

Від початку запуску програми подано понад 1450 заявок від будинків, у яких проживає більше 247 000 родин.

За типом заявників, які подають документи від імені співвласників:

ОСББ ‒ 75%;

управителі багатоквартирних будинків ‒ 18%;

обслуговуючі кооперативи ‒ 7%.

Переважна більшість заявників ‒ юридичні особи (понад 97%), тоді як фізичні особи-підприємці становлять близько 3%.

Які будинки найактивніше беруть участь

Розмір допомоги залежить від характеристик будинку ‒ насамперед від поверховості, кількості під’їздів та наявності власної котельні.

Серед поданих заявок:

будинки 7–16 поверхів ‒ 45%;

будинки 17 поверхів і вище ‒ 37%;

будинки до 6 поверхів ‒ 18%.

Найвищий попит стабільно спостерігається серед будинків середньої та великої поверховості, де енергоспоживання та потреба в автономних системах значно більші.

Яке обладнання обирають співвласники

Найпопулярніші категорії витрат:

акумулятори ‒ близько 38% заявок;

інвертори ‒ близько 31%;

блоки керування високовольтними батареями ‒ близько 11%;

сонячні панелі ‒ близько 11%;

генератори різних типів ‒ близько 9%.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів розширив перелік документів, які можуть подавати представники співвласників багатоквартирних будинків для отримання допомоги за програмою "СвітлоДІМ". Відповідні зміни до постанови №106 схвалено, що суттєво спростить і прискорить процедуру подання заявок.

Тепер для підтвердження основних характеристик будинку ‒ поверховості, кількості під’їздів, наявності власних котелень тощо ‒ не обов’язково надавати технічний паспорт. Достатньо подати один із таких документів:документ про введення будинку в експлуатацію, документи технічної інвентаризації або сертифікат енергоефективності.