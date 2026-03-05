Програма "СвітлоДІМ": держава профінансувала заявки на понад 174 мільйони
Урядова програма "СвітлоДІМ" із підтримки багатоквартирних будинків продовжує активно реалізовуватися та демонструє стабільно високий попит. Станом на 5 березня фінансування вже отримали 671 багатоквартирний будинок на загальну суму понад 174 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Мінрозвитку.
Географія допомоги:
- понад 460 будинків ‒ у місті Києві;
- понад 200 будинків ‒ у Київській області.
Отримані кошти спрямовуються на закупівлю обладнання, яке гарантує стабільну роботу життєво важливих інфраструктурних систем будинків.
Попит на програму
Від початку запуску програми подано понад 1450 заявок від будинків, у яких проживає більше 247 000 родин.
За типом заявників, які подають документи від імені співвласників:
- ОСББ ‒ 75%;
- управителі багатоквартирних будинків ‒ 18%;
- обслуговуючі кооперативи ‒ 7%.
Переважна більшість заявників ‒ юридичні особи (понад 97%), тоді як фізичні особи-підприємці становлять близько 3%.
Які будинки найактивніше беруть участь
Розмір допомоги залежить від характеристик будинку ‒ насамперед від поверховості, кількості під’їздів та наявності власної котельні.
Серед поданих заявок:
- будинки 7–16 поверхів ‒ 45%;
- будинки 17 поверхів і вище ‒ 37%;
- будинки до 6 поверхів ‒ 18%.
Найвищий попит стабільно спостерігається серед будинків середньої та великої поверховості, де енергоспоживання та потреба в автономних системах значно більші.
Яке обладнання обирають співвласники
Найпопулярніші категорії витрат:
- акумулятори ‒ близько 38% заявок;
- інвертори ‒ близько 31%;
- блоки керування високовольтними батареями ‒ близько 11%;
- сонячні панелі ‒ близько 11%;
- генератори різних типів ‒ близько 9%.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів розширив перелік документів, які можуть подавати представники співвласників багатоквартирних будинків для отримання допомоги за програмою "СвітлоДІМ". Відповідні зміни до постанови №106 схвалено, що суттєво спростить і прискорить процедуру подання заявок.
Тепер для підтвердження основних характеристик будинку ‒ поверховості, кількості під’їздів, наявності власних котелень тощо ‒ не обов’язково надавати технічний паспорт. Достатньо подати один із таких документів:документ про введення будинку в експлуатацію, документи технічної інвентаризації або сертифікат енергоефективності.
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