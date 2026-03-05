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Новини Ціни на бензин
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Антимонопольний комітет дав АЗС три дні для пояснення причин підняття цін на пальне

азс

Антимонопольний комітет України звернувся до мереж автозаправок із вимогою протягом трьох днів надати пояснення щодо причин підвищення цін на нафтопродукти та скраплений газ.

Про це заявив голова АМКУ Павло Кириленко в ефірі "Суспільного", повідомляє ЕП.

"Після цього, щоб не робити якихось передчасних висновків, буде надана оцінка причинам та підставам підвищення цін на нафтопродукти і тенденціям, якими керувалися і слідували всі учасники ринку світлих нафтопродуктів", ‒ зазначив Кириленко.

Він наголосив, що також перевірятимуть, чи наявні в мережах АЗС ознаки змови або схожості дій учасників ринку.

За його словами, якщо АМКУ виявить порушення у ціноутворенні на пальне, мережам автозаправок загрожує штраф у розмірі до 10% від виторгу кожного суб’єкта господарювання за попередній звітний період, тобто за 2025 рік.

Як повідомлялося, Антимонопольний комітет України (АМКУ) розпочав перевірку обґрунтованості підвищення цін на пальне на автозаправках на початку березня. Водночас в АМКУ зазначили, що ціни на світлі нафтопродукти не підлягають державному регулюванню, а український ринок цих продуктів повністю залежить від імпорту. Через це будь-які коливання світових цін безпосередньо впливають на роздрібну вартість пального для кінцевих споживачів.

Автор: 

АЗС (1637) Україна (860) ціни (4279) Антимонопольний комітет (1462) Кириленко Павло (34) пальне (146)
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Топ коментарі
+7
Антимонопольний комітет повинен всіх оштрафувати, повернути ціни назад, а не чекати брихліві пояснення причин підняття цін на пальне
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05.03.2026 14:25 Відповісти
+7
не потрібно путати мягке з холодним.
пальне яке находиться в цистернах на автозаправках виготовлене з "дешевшої" сировини і якщо пальне має подорожчати через війну в Ірані то от не прям щас, а через неділю другу коли буде закуплена більш дорога партія нафти перероблена і доставлена до АЗС.
Тоє ось ці ділки рішили срубити бабла по бистрому і або отримають по рукам, або відкупляться.
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05.03.2026 15:24 Відповісти
+5
Бізнес знає що робити
Якщо є новини
Добрі вони, чи погані
- Піднімайте ціни !!! ...
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05.03.2026 14:24 Відповісти
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От дебіли!
Читаєш, а що в інших державах...
1) "...пальне різко зросли 4 березня, причому середні роздрібні ціни на бензин у США зросли на 7,2% порівняно з рівнями, що спостерігалися 27 лютого до нападів США з Ізраїлем на Іран..."

Так і у нас ціни зросли на 7,3% ! При тому, що у нас немає жодного НПЗ !

2) "Міністр енергетики Румунії заявив, що уряд розглядає можливість зниження податків і акцизів на пальне, аби ціна на бензин і дизпальне не перевищила психологічного порогу у 10 леїв за літр"

3) У Польші за 5 днів ціни зросли на 0,6 злотих - 7,20 грн/л.

У нас вирішили боротися перевірками !
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05.03.2026 14:20 Відповісти
не потрібно путати мягке з холодним.
пальне яке находиться в цистернах на автозаправках виготовлене з "дешевшої" сировини і якщо пальне має подорожчати через війну в Ірані то от не прям щас, а через неділю другу коли буде закуплена більш дорога партія нафти перероблена і доставлена до АЗС.
Тоє ось ці ділки рішили срубити бабла по бистрому і або отримають по рукам, або відкупляться.
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05.03.2026 15:24 Відповісти
Це судження дилетанта, а не власника АЗС чи нафтотредера!
Наприклад, на залишках пальне по 50,00 грн і продавали по 58,00 грн.
На півдні припливає такер (а все пальне імпортне) і при розмитнені /оплаті вже формується нова, вища ціна, наприклад, по 64,00 грн.
Власник, якщо залишки продасть по 58,00 повинен докласти грошей, щоб купити ту саму кількість пального по 64,00....
Тому продають по 68,00 і купують по 64,00 щоб продати по 70,00 грн.
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05.03.2026 16:35 Відповісти
А якщо припливе танкер з новою ціною 45,00 грн? Питання риторичне...
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05.03.2026 18:13 Відповісти
Бізнес знає що робити
Якщо є новини
Добрі вони, чи погані
- Піднімайте ціни !!! ...
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05.03.2026 14:24 Відповісти
Так вони вже підняли ціни, тому мають надати пояснення негайно!
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05.03.2026 14:24 Відповісти
Антимонопольний комітет повинен всіх оштрафувати, повернути ціни назад, а не чекати брихліві пояснення причин підняття цін на пальне
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05.03.2026 14:25 Відповісти
Читай уважно !!!
"Водночас в АМКУ зазначили, що ціни на світлі нафтопродукти не підлягають державному регулюванню, а український ринок цих продуктів повністю залежить від імпорту."
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05.03.2026 14:45 Відповісти
тобі кабіну треба набити, ган...ну. Яке відношення має закуплене раніше пальне до нових цін на нафту
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05.03.2026 16:12 Відповісти
А якщо ти раніше купив квартиру за 30 тис.у.е., а вона зараз коштує 60 тис.у.е, то продасиш мені за 30 тис.у.е. ?
Яке вона має відношення до нових цін на житло?
Долари по 5 чи 8 чи 28 у тебе є?
Куплю по старій ціні, а за 43 тобі щось треба підрихтувати
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05.03.2026 17:12 Відповісти
"Три дні на грабунок"!
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05.03.2026 14:29 Відповісти
Тиждень
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05.03.2026 17:14 Відповісти
Якщо не повернути негайно ціни на пальне в Україні, то життєвий рівень мешканців України значно знижається, а це піднімуться ціни в магазинах, аптеках, комунальні і т.д. Нащо Україні взагалі подібний антимонопольний комітет, який нічого не робить і не хоче нічого робити.
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05.03.2026 14:36 Відповісти
Не фантазуйте! Ціни не можуть повернути ні США, ні Німеччина, ні Польща.....
Чи ви пропонуєте, щоб імпортери купували, наприклад, по 60,00 грн., а продавали по 50,00 ???
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05.03.2026 14:49 Відповісти
ви ще у костусєва спитайте
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05.03.2026 14:57 Відповісти
Антимонопольный комитет не хочет дать 2 дня НБУ, чтобы объяснили формирование курса нацвалюты?! ********** 😊 😅 😂 ************. Импортёры обязаны продать по новым цена, чтобы купить следующую партию топлива, в противном случае Украина останется без топлива!!!!
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05.03.2026 15:00 Відповісти
З таким аргументом ви і "яйки Рєзнікова по 17" можете виправдати
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05.03.2026 15:56 Відповісти
То шо ви ніколи не були імпортером і бізнесменом, то видно зразу. Припустимо, що імпортер продав товар по старих цінах, в зараз йому треба купувати по нових цінах і новому курсу і йому не вистачає 20-30% сумами, то він не зможе купити і ви залишитесь взагалі без пального і будете сосати пісю у *****!!!
При чому тут яйця по 17 грн.?!?! Хоча в бізнесі головне це сплата податків, купив по 5, в продав по 17, то заплати податки з 12, все і до тебе жодних питань.
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05.03.2026 16:32 Відповісти
Я 30+ років інженер, і тому всі ці бізнесові спекулянтські схеми відчуваю власною кишенею
Не всім дано барижити на схемах "купи/продай", хтось має створювати сам продукт.
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05.03.2026 16:36 Відповісти
За три дні ці нахапаються, потім буде типу "разбіратєльство", потім "Ай-йа-йай, как нєхарашо! Дайом врємя вот ета вот всьо ісправіть!". А там нова хвиля підйому. А нам чергова серія квартал шоу.
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05.03.2026 15:01 Відповісти
Якщо потужні зелені державники з економічною освітою, здобутою в Трускавецькій вищій школі економіки імені Т.Милованова, почнуть втручатись в ціноутворення на ринку пального, наступне, що нас очікує - тотальний дефіцит бензину і дизпалива, оскільки ніхто в збиток собі працювати не буде.
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05.03.2026 15:27 Відповісти
О... Антимонопольний комітет, цей мєга державний "орган" ще існує І я не розумію, які пояснення? За 24 години мережі АЗС підняли ціни на 10-15 грн. за літр пального. Тут не пояснення треба збирати, а відкривати справи за злочинну змову власників цих мереж з метою отримання не законного спекулятивного надприбутку. Голова цього "органу" вже мав би зібрати екстренну нараду з представниками цих баражних структур і драти їх у хвіт та гриву. Але нє, давайте 3 місяці позбираємо якісь там пояснення, типу нехай файні торбинки позаносять. А там всі вже звикнуть до нових цін.
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05.03.2026 15:40 Відповісти
Чому влада США, Німеччини чи Польщі не відкрили справи за "злочинну змову" за ціни, про які написані у першому коменті?
Відкрий сам АЗС, купуй по 68,00 грн., а продавай по 58,00 - я перший стану в чергу до тебе...
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05.03.2026 17:16 Відповісти
Справо у тому, що мережі АЗС це не роздрібні покупці. І купують вони далеко не по 1,5$ за літр. Вони контрактуються, хто на період хто на об'єм. І перед своїм "цінним" коментарем почитайте що таке "злочинна змова", тоді б не довелось писати дурниць.
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09.03.2026 09:18 Відповісти
Ой боюсь боюсь боюсь того Кириленка)))
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05.03.2026 16:01 Відповісти
- Чому ви підняли ціни?
- Гроші дуже потрібні.
- Ясно, питань нема.
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05.03.2026 17:19 Відповісти

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