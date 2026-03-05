Антимонопольний комітет дав АЗС три дні для пояснення причин підняття цін на пальне
Антимонопольний комітет України звернувся до мереж автозаправок із вимогою протягом трьох днів надати пояснення щодо причин підвищення цін на нафтопродукти та скраплений газ.
Про це заявив голова АМКУ Павло Кириленко в ефірі "Суспільного", повідомляє ЕП.
"Після цього, щоб не робити якихось передчасних висновків, буде надана оцінка причинам та підставам підвищення цін на нафтопродукти і тенденціям, якими керувалися і слідували всі учасники ринку світлих нафтопродуктів", ‒ зазначив Кириленко.
Він наголосив, що також перевірятимуть, чи наявні в мережах АЗС ознаки змови або схожості дій учасників ринку.
За його словами, якщо АМКУ виявить порушення у ціноутворенні на пальне, мережам автозаправок загрожує штраф у розмірі до 10% від виторгу кожного суб’єкта господарювання за попередній звітний період, тобто за 2025 рік.
Як повідомлялося, Антимонопольний комітет України (АМКУ) розпочав перевірку обґрунтованості підвищення цін на пальне на автозаправках на початку березня. Водночас в АМКУ зазначили, що ціни на світлі нафтопродукти не підлягають державному регулюванню, а український ринок цих продуктів повністю залежить від імпорту. Через це будь-які коливання світових цін безпосередньо впливають на роздрібну вартість пального для кінцевих споживачів.
Будь ласка, зачекайте...
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Читаєш, а що в інших державах...
1) "...пальне різко зросли 4 березня, причому середні роздрібні ціни на бензин у США зросли на 7,2% порівняно з рівнями, що спостерігалися 27 лютого до нападів США з Ізраїлем на Іран..."
Так і у нас ціни зросли на 7,3% ! При тому, що у нас немає жодного НПЗ !
2) "Міністр енергетики Румунії заявив, що уряд розглядає можливість зниження податків і акцизів на пальне, аби ціна на бензин і дизпальне не перевищила психологічного порогу у 10 леїв за літр"
3) У Польші за 5 днів ціни зросли на 0,6 злотих - 7,20 грн/л.
У нас вирішили боротися перевірками !
пальне яке находиться в цистернах на автозаправках виготовлене з "дешевшої" сировини і якщо пальне має подорожчати через війну в Ірані то от не прям щас, а через неділю другу коли буде закуплена більш дорога партія нафти перероблена і доставлена до АЗС.
Тоє ось ці ділки рішили срубити бабла по бистрому і або отримають по рукам, або відкупляться.
Наприклад, на залишках пальне по 50,00 грн і продавали по 58,00 грн.
На півдні припливає такер (а все пальне імпортне) і при розмитнені /оплаті вже формується нова, вища ціна, наприклад, по 64,00 грн.
Власник, якщо залишки продасть по 58,00 повинен докласти грошей, щоб купити ту саму кількість пального по 64,00....
Тому продають по 68,00 і купують по 64,00 щоб продати по 70,00 грн.
Якщо є новини
Добрі вони, чи погані
- Піднімайте ціни !!! ...
"Водночас в АМКУ зазначили, що ціни на світлі нафтопродукти не підлягають державному регулюванню, а український ринок цих продуктів повністю залежить від імпорту."
Яке вона має відношення до нових цін на житло?
Долари по 5 чи 8 чи 28 у тебе є?
Куплю по старій ціні, а за 43 тобі щось треба підрихтувати
Чи ви пропонуєте, щоб імпортери купували, наприклад, по 60,00 грн., а продавали по 50,00 ???
При чому тут яйця по 17 грн.?!?! Хоча в бізнесі головне це сплата податків, купив по 5, в продав по 17, то заплати податки з 12, все і до тебе жодних питань.
бізнесовіспекулянтські схеми відчуваю власною кишенею
Не всім дано барижити на схемах "купи/продай", хтось має створювати сам продукт.
Відкрий сам АЗС, купуй по 68,00 грн., а продавай по 58,00 - я перший стану в чергу до тебе...
- Гроші дуже потрібні.
- Ясно, питань нема.