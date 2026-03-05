Антимонопольний комітет дав АЗС три дні для пояснення причин підняття цін на пальне

Антимонопольний комітет України звернувся до мереж автозаправок із вимогою протягом трьох днів надати пояснення щодо причин підвищення цін на нафтопродукти та скраплений газ.

Про це заявив голова АМКУ Павло Кириленко в ефірі "Суспільного", повідомляє ЕП.

"Після цього, щоб не робити якихось передчасних висновків, буде надана оцінка причинам та підставам підвищення цін на нафтопродукти і тенденціям, якими керувалися і слідували всі учасники ринку світлих нафтопродуктів", ‒ зазначив Кириленко.

Він наголосив, що також перевірятимуть, чи наявні в мережах АЗС ознаки змови або схожості дій учасників ринку.

За його словами, якщо АМКУ виявить порушення у ціноутворенні на пальне, мережам автозаправок загрожує штраф у розмірі до 10% від виторгу кожного суб’єкта господарювання за попередній звітний період, тобто за 2025 рік.

Як повідомлялося, Антимонопольний комітет України (АМКУ) розпочав перевірку обґрунтованості підвищення цін на пальне на автозаправках на початку березня. Водночас в АМКУ зазначили, що ціни на світлі нафтопродукти не підлягають державному регулюванню, а український ринок цих продуктів повністю залежить від імпорту. Через це будь-які коливання світових цін безпосередньо впливають на роздрібну вартість пального для кінцевих споживачів.