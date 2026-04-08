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Новини Допомога людям з інвалідністю
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Роботодавцям нарахували штрафів майже на 3 мільярди за відсутність в штаті людей з інвалідністю. ІНФОГРАФІКА

Роботодавці України отримали штрафів майже на 3 мільярди за відсутність в штаті людей з інвалідністю

У середньому 317 тис. грн штрафу мають сплатити роботодавці, які торік не забезпечили працевлаштування людей з інвалідністю.

За рік середній розмір штрафу зріс на 20%, повідомляє "Опендатабот".

Загалом 8 697 роботодавцям, які не виконали встановлений норматив, нарахували санкції на суму 2,76 млрд грн. Це становить близько 10% від усіх роботодавців, які за підсумками 2025 року були зобов’язані працевлаштовувати людей з інвалідністю.

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Для порівняння, у 2023 році таких було 17,5%, а до початку повномасштабної війни ‒ лише 2,5%.

Усього 88 705 компаній з чисельністю персоналу від 8 осіб підпадали під обов’язковий норматив створення робочих місць для людей з інвалідністю. Це на 2% менше, ніж у 2024 році.

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Як повідомлялося, Кабінет Міністрів затвердив постанову, підготовлену Міністерством соціальної політики, якою встановлено Порядок обчислення середньомісячної заробітної плати (винагороди) для розрахунку внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю.

Документ визначає чіткий механізм розрахунку середньомісячної заробітної плати (винагороди) одного працівника за відповідний календарний квартал. Цей показник буде використовуватися як основа для визначення розміру внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року у зв’язку зі збільшенням мінімальної заробітної плати в Україні з 8 000 грн до 8 647 грн зросла низка виплат для роботодавців, які адмініструє Державна служба зайнятості.

За працевлаштування людей з інвалідністю, які ще не досягли пенсійного віку, учасників бойових дій, а також осіб, яким до виходу на пенсію залишилося не більше 5 років, роботодавець може отримати компенсацію до 8 647 грн.

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люди з інвалідністю (49) штраф (1218) інвалідність (124)
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Топ коментарі
+12
Скоро почнуть штрафувати за відсутність негрів в колллективі
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08.04.2026 11:07 Відповісти
+6
А щось крім штрафів ця влада для роботодавців робить?
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08.04.2026 11:01 Відповісти
+5
Так
Підвищує податки
Та мотивує переносити підприємста у країни єс.
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08.04.2026 11:11 Відповісти

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