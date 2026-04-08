Європейські акції різко зросли після оголошення перемир’я між США та Іраном: найбільше додали туристичні та автомобільні компанії

Європейські фондові ринки різко виросли на відкритті 8 квітня після оголошення Дональдом Трампом двотижневого перемир’я між США та Іраном.

Про це повідомляє CNBC.

Невдовзі після відкриття торгів загальноєвропейський індекс Stoxx 600 піднявся на 3,8%, при цьому всі сектори, крім нафти та газу, залишилися в плюсі.

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Акції автомобільної, гірничодобувної та туристичної галузей очолили зростання, піднявшись на 5,8%, 5,8% та 7,3% відповідно.

Індекс Великої Британії FTSE 100 додав 2,4%, німецький DAX зріс на 4,8%, французький CAC 40 піднявся на 4,1%, а італійський FTSE MIB ‒ на 3,6%.

Серед найбільших зростаючих у ранковій торгівлі були акції Antofagasta, Lufthansa та EasyJet, які підскочили на понад 10% кожна.

Нагадаємо, після оголошення двотижневого перемир’я з Іраном президент США Дональд Трамп заявив, що настав "великий день для миру в усьому світі".

Своєю чергою Іран підтвердив досягнення двотижневого перемир’я зі Сполученими Штатами та повідомив, що на цей період Ормузька протока буде відкрита.