Європейські акції різко зросли після оголошення перемир’я між США та Іраном: найбільше додали туристичні та автомобільні компанії
Європейські фондові ринки різко виросли на відкритті 8 квітня після оголошення Дональдом Трампом двотижневого перемир’я між США та Іраном.
Про це повідомляє CNBC.
Невдовзі після відкриття торгів загальноєвропейський індекс Stoxx 600 піднявся на 3,8%, при цьому всі сектори, крім нафти та газу, залишилися в плюсі.
Акції автомобільної, гірничодобувної та туристичної галузей очолили зростання, піднявшись на 5,8%, 5,8% та 7,3% відповідно.
Індекс Великої Британії FTSE 100 додав 2,4%, німецький DAX зріс на 4,8%, французький CAC 40 піднявся на 4,1%, а італійський FTSE MIB ‒ на 3,6%.
Серед найбільших зростаючих у ранковій торгівлі були акції Antofagasta, Lufthansa та EasyJet, які підскочили на понад 10% кожна.
Нагадаємо, після оголошення двотижневого перемир’я з Іраном президент США Дональд Трамп заявив, що настав "великий день для миру в усьому світі".
Своєю чергою Іран підтвердив досягнення двотижневого перемир’я зі Сполученими Штатами та повідомив, що на цей період Ормузька протока буде відкрита.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль