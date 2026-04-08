Трамп заговорив про "великий день для миру в усьому світі": Буде прибуток. Іран розпочне відновлення

Після оголошеного двотижневого перемир’я з Іраном президент США Дональд Трамп заявив, що настав "великий день для миру в усьому світі".

Про це він написав у соцмережі truthsocial, інформує Цензор.НЕТ.

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Що каже Трамп?

"Великий день для світового миру! Іран цього прагне - вони вже стомилися від конфліктів! Так само, як і всі інші!", - переконує лідер США.

Він також запевнив, що Сполучені Штати Америки допомагатимуть з організацією руху в Ормузькій протоці.

"Попереду багато позитивних кроків! Буде великий прибуток. Іран може розпочати процес відновлення. Ми завантажимося всілякими запасами і просто "будемо на місці", щоб переконатися, що все проходить гладко. Я впевнений, що так і буде. Так само, як ми це відчуваємо в США, це може стати Золотим Віком для Близького Сходу!", - додав він.

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Що передувало?

Напередодні ЗМІ повідомили, що Іран і США вийшли з критичної фази: перемир’я можливе протягом години. Згодом

Трамп оголосив про готовність до двотижневої паузи в ударах по Ірану. Ізраїль підтримав.

Роль головного посередника у переговорному процесі від американської сторони виконує віцепрезидент Джей Ді Венс.

Своєю чергою, Іран оголосив двотижневе перемир’я зі США та відкриває Ормузьку протоку. Але є умова.

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