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Новини Операція США проти Ірану
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Трамп заговорив про "великий день для миру в усьому світі": Буде прибуток. Іран розпочне відновлення

трамп про ситуацію в Ірані

Після оголошеного двотижневого перемир’я з Іраном президент США Дональд Трамп заявив, що настав "великий день для миру в усьому світі".

Про це він написав у соцмережі truthsocial, інформує Цензор.НЕТ.

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Що каже Трамп?

"Великий день для світового миру! Іран цього прагне - вони вже стомилися від конфліктів! Так само, як і всі інші!", - переконує лідер США.

Він також запевнив, що Сполучені Штати Америки допомагатимуть з організацією руху в Ормузькій протоці.

"Попереду багато позитивних кроків! Буде великий прибуток. Іран може розпочати процес відновлення. Ми завантажимося всілякими запасами і просто "будемо на місці", щоб переконатися, що все проходить гладко. Я впевнений, що так і буде. Так само, як ми це відчуваємо в США, це може стати Золотим Віком для Близького Сходу!", - додав він.

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Що передувало?

  • Напередодні ЗМІ повідомили, що Іран і США вийшли з критичної фази: перемир’я можливе протягом години. Згодом
  • Трамп оголосив про готовність до двотижневої паузи в ударах по Ірану. Ізраїль підтримав.
  • Роль головного посередника у переговорному процесі від американської сторони виконує віцепрезидент Джей Ді Венс.
  • Своєю чергою, Іран оголосив двотижневе перемир’я зі США та відкриває Ормузьку протоку. Але є умова.

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Автор: 

Іран (3591) США (26930) Трамп Дональд (9072) Ормузька протока (258)
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Топ коментарі
+20
Ідіот неперевершений. Спочатку ми розбомбимо все а потім будемо будувати …. Вітаю вас американці з таким довбойобом.
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08.04.2026 08:48 Відповісти
+12
То "уран для 10 ядерних бомб" аятоли віддають, чи ще поки що потримають в себе? 🤔
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08.04.2026 08:50 Відповісти
+9
А ціну здорожчання проїзду в українських маршрутках зможеш відкатити назад?
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08.04.2026 08:48 Відповісти

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