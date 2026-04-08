Новости Операция США против Ирана
3 809 31

Трамп заговорил о "великом дне для мира во всем мире": Будет прибыль. Иран начнет восстановление

Трамп о ситуации в Иране

После объявления двухнедельного перемирия с Ираном президент США Дональд Трамп заявил, что наступил "великий день для мира во всем мире".

Об этом он написал в соцсети truthsocial, сообщает Цензор.НЕТ.

Что говорит Трамп?

"Великий день для мирового мира! Иран этого стремится - они уже устали от конфликтов! Так же, как и все остальные!", - убеждает лидер США.

Он также заверил, что Соединенные Штаты Америки будут помогать с организацией движения в Ормузском проливе.

"Впереди много позитивных шагов! Будет большая прибыль. Иран может начать процесс восстановления. Мы загрузимся всевозможными запасами и просто "будем на месте", чтобы убедиться, что все проходит гладко. Я уверен, что так и будет. Так же, как мы это чувствуем в США, это может стать Золотым веком для Ближнего Востока!", - добавил он.

Читайте также: Высший совет национальной безопасности Ирана заявил о "сокрушительном поражении" США и поздравил иранцев с "исторической" победой

Что предшествовало?

  • Накануне СМИ сообщили, что Иран и США вышли из критической фазы: перемирие возможно в течение часа. Впоследствии
  • Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал.
  • Роль главного посредника в переговорном процессе со стороны США выполняет вице-президент Джей Ди Вэнс.
  • В свою очередь, Иран объявил двухнедельное перемирие с США и открывает Ормузский пролив. Но есть условие.

Читайте также: В ЕС не комментируют заявление Трампа об уничтожении "целой цивилизации"

Иран США Трамп Дональд Ормузский пролив
Топ комментарии
+17
Ідіот неперевершений. Спочатку ми розбомбимо все а потім будемо будувати …. Вітаю вас американці з таким довбойобом.
08.04.2026 08:48 Ответить
+10
То "уран для 10 ядерних бомб" аятоли віддають, чи ще поки що потримають в себе? 🤔
08.04.2026 08:50 Ответить
+8
А ціну здорожчання проїзду в українських маршрутках зможеш відкатити назад?
08.04.2026 08:48 Ответить
Ще у когось є сумніви, що війні кінець?
08.04.2026 08:48 Ответить
аятолу поміняв на наступного аятолу
08.04.2026 08:54 Ответить
Похоже что война действительно приближается к концу. Смешно читать что Трамп обхизался. Посмотрите на состояние Ирана, его вооружённых сил, ВВС ВМФ и ПВО. И сравните с америкосами. Потеряли два или три самолёта, 13 погибших и сотня другая ранены. И не одна бомба, ракета или шахет не упали на территорию США. И забудьте уже про красный флаг над Рейхстагом. Больше так войны не будут заканчиваться никогда.
08.04.2026 09:46 Ответить
Це не під силу нікому.
08.04.2026 09:02 Ответить
Транспортні бариги насмерть стоятимуть, але не відкотять
08.04.2026 09:04 Ответить
Ще трішки потримають, бо зараз вітькоф з кушнєром шекелів на біржі піднімуть, і руда прастітутка знову дедлайни почне виставляти.
08.04.2026 09:12 Ответить
З огляду на амплітуду попередніх заяв, ставлюсь до цієї зі стриманим оптимізмом.
08.04.2026 08:50 Ответить
По-бідун!
08.04.2026 08:52 Ответить
pease-дун🥴
08.04.2026 09:15 Ответить
Трамп знову зупинив війну. І ще зганьбив американську армію на весь світ. Знову поразка.
08.04.2026 08:52 Ответить
це може стати Золотим Віком для Близького Сходу!

08.04.2026 08:55 Ответить
Це нобелівка!
08.04.2026 08:56 Ответить
Так що змінилось? за таким принципом війну можна було закінчити на другий день після знищення хомейні і його оточення і не доводити світ до енергетичної кризи ,щож готуйте Нобелівську премію миру для недоукаватого нарциса.
08.04.2026 08:57 Ответить
І знов всі обгоаорюють заяви, а не дії...

Через пару годин бомбардування відновляться, а Трамп заявить, що день для миру буде завтра.
08.04.2026 09:01 Ответить
Згоден. Це буде золотий вік для Ірану. Репарації, компенсації, відбудови за кшталт США, укріплення аятол та тероризму у Світі,який,безумовно,переміг США,завдяки ідіоти трампу. Контроль над Армузом Ірану та гроші у кишеню ісламським терористам ..Чого ще бажати??? П.....ць
08.04.2026 09:01 Ответить
Бомбили США та Ізраїль, а за відновлення заплатять усі, хто не бомбив !?
Україна у тому числі....
08.04.2026 09:02 Ответить
Тепер треба знайти якусь маленьку країну і знову стати great again. Голлівуд і ЗМІ знову все зроблять як було.
08.04.2026 09:02 Ответить
Трампон, так хто пАбЄділ?
08.04.2026 09:06 Ответить
Пабєділа дружба. І бабло
08.04.2026 09:17 Ответить
іноді здається що все це якийсь експеримент...
08.04.2026 09:06 Ответить
Як тільки почуєте фразу накшталт: " Трамп сказав ..щось" -треба уявити його пику і плюнути .
08.04.2026 09:07 Ответить
Армагєдєц
08.04.2026 09:09 Ответить
Вища рада нацбезпеки Ірану заявила про "нищівну поразку" США та привітала іранців з "історичною" перемогою.
08.04.2026 09:11 Ответить
Їбанько...
08.04.2026 09:25 Ответить
Трамп заговорил о "великом дне для мира во всем мире"..... действительно ТРАМП - великое ДНО США
08.04.2026 09:43 Ответить
Беручи по два млн., за прохід танкера, ірану не треба навіть, видобувати нафту!, а через рік у них буде бомба(рашисти допоможуть)...
Думаю, там поставлять пам'ятник трампу!
08.04.2026 09:46 Ответить
08.04.2026 09:51 Ответить
"Попереду багато позитивних кроків! Буде великий прибуток. Іран може розпочати процес відновлення." Джерело: https://censor.net/ua/n3609409
Тобто Іран отримає репарації на відновлення? 🤔 Цікаво, звідки. З американського б'юдбету? Великий прибуток буде у Трампа, це зрозуміло. От тільки за чий рахунок? Шейхи заплатять, чи ясе з того ж федерального б' юджету США? 🤔 До речі, у довгострлковій перспективі програли всі. І ціна згодом буде страшна. Трамп схожий на ідіота, який виплатив більше половини кредиту, а потім тупо відмовився платити. Тому за певний час платити треба бкде колекторам
І сам кредит і скажені відсотки. І навіть смерть (відставка) боржника не допоможе - платитимуть спадкоємці. Що стосується Ізраїля - його майбутнє взагалі у тумані. Наступну війну з Іраном за власне існування він проведе без союзників і можливо таки програє. І це справді буде катастроіою. Не для Ізраїля - для всіх.
08.04.2026 09:54 Ответить
 
 