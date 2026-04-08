Трамп заговорил о "великом дне для мира во всем мире": Будет прибыль. Иран начнет восстановление

После объявления двухнедельного перемирия с Ираном президент США Дональд Трамп заявил, что наступил "великий день для мира во всем мире".

Об этом он написал в соцсети truthsocial, сообщает Цензор.НЕТ.

Что говорит Трамп?

"Великий день для мирового мира! Иран этого стремится - они уже устали от конфликтов! Так же, как и все остальные!", - убеждает лидер США.

Он также заверил, что Соединенные Штаты Америки будут помогать с организацией движения в Ормузском проливе.

"Впереди много позитивных шагов! Будет большая прибыль. Иран может начать процесс восстановления. Мы загрузимся всевозможными запасами и просто "будем на месте", чтобы убедиться, что все проходит гладко. Я уверен, что так и будет. Так же, как мы это чувствуем в США, это может стать Золотым веком для Ближнего Востока!", - добавил он.

Что предшествовало?

Накануне СМИ сообщили, что Иран и США вышли из критической фазы: перемирие возможно в течение часа. Впоследствии

Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал.

Роль главного посредника в переговорном процессе со стороны США выполняет вице-президент Джей Ди Вэнс.

В свою очередь, Иран объявил двухнедельное перемирие с США и открывает Ормузский пролив. Но есть условие.

