Трамп заговорил о "великом дне для мира во всем мире": Будет прибыль. Иран начнет восстановление
После объявления двухнедельного перемирия с Ираном президент США Дональд Трамп заявил, что наступил "великий день для мира во всем мире".
Об этом он написал в соцсети truthsocial, сообщает Цензор.НЕТ.
Что говорит Трамп?
"Великий день для мирового мира! Иран этого стремится - они уже устали от конфликтов! Так же, как и все остальные!", - убеждает лидер США.
Он также заверил, что Соединенные Штаты Америки будут помогать с организацией движения в Ормузском проливе.
"Впереди много позитивных шагов! Будет большая прибыль. Иран может начать процесс восстановления. Мы загрузимся всевозможными запасами и просто "будем на месте", чтобы убедиться, что все проходит гладко. Я уверен, что так и будет. Так же, как мы это чувствуем в США, это может стать Золотым веком для Ближнего Востока!", - добавил он.
Что предшествовало?
- Накануне СМИ сообщили, что Иран и США вышли из критической фазы: перемирие возможно в течение часа. Впоследствии
- Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал.
- Роль главного посредника в переговорном процессе со стороны США выполняет вице-президент Джей Ди Вэнс.
- В свою очередь, Иран объявил двухнедельное перемирие с США и открывает Ормузский пролив. Но есть условие.
Через пару годин бомбардування відновляться, а Трамп заявить, що день для миру буде завтра.
Україна у тому числі....
Думаю, там поставлять пам'ятник трампу!
Тобто Іран отримає репарації на відновлення? 🤔 Цікаво, звідки. З американського б'юдбету? Великий прибуток буде у Трампа, це зрозуміло. От тільки за чий рахунок? Шейхи заплатять, чи ясе з того ж федерального б' юджету США? 🤔 До речі, у довгострлковій перспективі програли всі. І ціна згодом буде страшна. Трамп схожий на ідіота, який виплатив більше половини кредиту, а потім тупо відмовився платити. Тому за певний час платити треба бкде колекторам
І сам кредит і скажені відсотки. І навіть смерть (відставка) боржника не допоможе - платитимуть спадкоємці. Що стосується Ізраїля - його майбутнє взагалі у тумані. Наступну війну з Іраном за власне існування він проведе без союзників і можливо таки програє. І це справді буде катастроіою. Не для Ізраїля - для всіх.