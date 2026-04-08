Антимонопольний комітет не виявив змови на ринку пального: виступ Кириленка у Раді

Антимонопольний комітет не знайшов підтверджень змови між учасниками паливного ринку щодо підвищення цін на АЗС.

Про це у Верховній Раді повідомив голова АМКУ Павло Кириленко, передає "Укрінформ"

"На підставі вже отриманих і проаналізованих даних станом на сьогодні не зафіксовано доказів змови учасників ринку щодо підвищення цін", - заявив Кириленко.

Він наголосив, що в Україні ринок нафтопродуктів є нерегульованим, а ціни формуються виключно ринковим шляхом. За його словами, частки гравців на ринку не дають підстав говорити про можливу монополізацію.

"Розслідування порушень конкурентного законодавства не є інструментом регулювання ринку", - підкреслив очільник АМКУ.

Кириленко також зазначив, що завдяки діям влади країні вдалося уникнути дефіциту пального. Зростання цін на АЗС він пояснив збільшенням попиту та зменшенням пропозиції, подорожчанням логістики, очікуваннями щодо подальшого зростання собівартості нафтопродуктів і послабленням гривні.

Напередодні голову Антимонопольного комітету запросили до Верховної Ради на 8 квітня для звіту щодо ситуації з цінами на пальне та можливих ознак змови серед учасників ринку АЗС. Відповідне рішення 7 квітня підтримали 157 народних депутатів.

Від Кириленка депутати очікували пояснень, чи справді могла мати місце змова на ринку та чи вжила держава всіх необхідних заходів для стабілізації ситуації на АЗС і в паливному секторі загалом.

Нагадаємо, 11 березня під час свого попереднього виступу у парламенті Кириленко зазначив, що зростання цін на пальне в Україні має об’єктивні підстави, однак Антимонопольний комітет не відкидає впливу окремих суб’єктивних факторів.