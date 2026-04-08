У трьох регіонах припинили діяльність 10 нелегальних АЗС: де найбільше порушень?

У березні детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки викрили та зупинили роботу 10 незаконних автозаправних станцій у трьох регіонах країни.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Де виявили порушення:

Полтавщина. В одному з селищ понад рік працювала АЗС без будь-яких дозвільних документів. На ній продавали пальне невідомого походження, що створювало ризики як для державного бюджету, так і для споживачів.

Харківщина. У двох населених пунктах області припинено діяльність двох підпільних заправок.

Дніпропетровщина. Зафіксовано найбільше порушень: у Дніпрі, Павлограді та Кривому Розі ліквідовано сім нелегальних АЗС.

Усі фігуранти торгували бензином, дизельним пальним і скрапленим газом, закупленими у підпільних виробників без документів про походження та сертифікатів якості. Жодна з точок не мала ліцензій на продаж підакцизних товарів.

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З обігу вилучено понад 51 тис. літрів пального сумнівного походження:

16,5 тис. літрів дизельного пального;

20,5 тис. літрів бензину;

понад 14 тис. літрів скрапленого газу.

Як повідомлялося, у березі на Одещині припинили діяльність шести незаконних автозаправних станцій, які працювали без ліцензії та реєстрації. Під час обшуків правоохоронці вилучили майже 70 тонн пального та повністю демонтували нелегальні АЗС.

Нагадаємо, станом на травень 2025 року в Україні працювало понад 400 нелегальних АЗС. Більше половини з них ‒ у п’яти регіонах: Львівській, Одеській, Київській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.