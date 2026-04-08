Виплата одноразової допомоги: "Укрпошта" пояснила, як отримати 1500 гривень

З 8 квітня в Україні розпочалися виплати одноразової допомоги пенсіонерам за віком, людям з інвалідністю, малозабезпеченим родинам, внутрішньо переміщеним особам, багатодітним сім’ям, отримувачам базової соціальної допомоги та одиноким матерям. Отримати допомогу можна без додаткових дій.

Якщо пенсію чи соціальну допомогу доставляє "Укрпошта", кошти принесе листоноша або видадуть у відділенні разом із основними виплатами, повідомляє пресслужба компанії.

Писати заяви чи оформлювати виплату через "Дію" не потрібно, нарахування відбувається автоматично.

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"Доплата надається, якщо загальний розмір виплат з усіма надбавками не перевищує 25 950 грн", ‒ зазначили в "Укрпошті".

Водночас незалежно від доходу допомогу отримають:

особи, які брали безпосередню участь у захисті України;

члени сімей загиблих, померлих або зниклих безвісти Захисників і Захисниць;

учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Якщо людина одночасно належить до кількох категорій, виплата здійснюється лише один раз.

Нагадаємо, у квітні близько 13 млн українців отримають одноразову грошову допомогу у розмірі 1500 гривень. Виплату отримають громадяни, які користуються соціальною підтримкою держави.

Водночас міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін заявив, що в державному бюджеті передбачено достатньо коштів для проведення соціальних виплат.