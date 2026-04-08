В Україні запроваджують добровільний аудит бізнесу. Що передбачено?

Верховна Рада України 8 квітня ухвалила нову редакцію закону про основні засади державного нагляду (контролю).

За законопроєкт №14030, який є частиною програми Ukraine Facility, у другому читанні та в цілому проголосували 238 народних депутатів.

Як раніше повідомляли в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства, документ замінює застарілий закон про державний нагляд, який діяв понад 15 років, і уніфікує правила для всіх сфер – від освіти до безпечності харчових продуктів і ветеринарного контролю.

Що передбачено

Серед основих змін законопроєкту:

сервісний підхід до контролю . Держава стає партнером для доброчесного бізнесу. Передбачено механізми добровільного аудиту та страхування відповідальності, що зменшують частоту перевірок для підприємств із низьким ризиком:

. Держава стає партнером для доброчесного бізнесу. Передбачено механізми добровільного аудиту та страхування відповідальності, що зменшують частоту перевірок для підприємств із низьким ризиком: ризик-орієнтована модель . Перевірки відбуватимуться рідше й коротше: для бізнесу з незначним ризиком – не частіше ніж раз на 5 років;

. Перевірки відбуватимуться рідше й коротше: для бізнесу з незначним ризиком – не частіше ніж раз на 5 років; цифрова фіксація . Усі перевірки обов'язково фіксуватимуться на аудіо та відео, що мінімізує корупційні ризики;

. Усі перевірки обов'язково фіксуватимуться на аудіо та відео, що мінімізує корупційні ризики; електронна взаємодія . Пояснення та заперечення до актів перевірок можна подавати онлайн через електронний кабінет із кваліфікованим електронним підписом;

. Пояснення та заперечення до актів перевірок можна подавати онлайн через електронний кабінет із кваліфікованим електронним підписом; нові можливості захисту . Бізнес зможе оскаржити дії контролюючих органів у Державній регуляторній службі без суду;

. Бізнес зможе оскаржити дії контролюючих органів у Державній регуляторній службі без суду; громадський контроль. При органах контролю створюються громадські ради для розгляду скарг і забезпечення відкритості.

За оцінкою авторів законопроєкту, завдяки аудитам кількість перевірок бізнесу скоротиться на 30%.

Закон набере чинності після закінчення воєнного стану.

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Перевірки бізнесу

Нагадаємо, в умовах воєнного стану більшість перевірок бізнесу обмежено. Водночас Держпродспоживслужба має право реагувати на звернення та проводити позапланові заходи лише за наявності загрози, що може негативно вплинути на життя та здоров'я людей.

В Офісі генпрокурора України з 25 червня 2025 року по 2 березня 2026 року було закрито 9227 кримінальних проваджень щодо бізнесу. Торік органи досудового розслідування зареєстрували 6227 справ проти підприємців, а з початку поточного року ‒ ще 1226.

Нагадаємо, на початку вересня 2025 року Офіс генпрокурора запустив цифровий портал "СтопТиск" для фіксації випадків неправомірного втручання правоохоронців у діяльність компаній. Платформа створена для зручного подання звернень керівниками бізнесу та їх прозорого розгляду під контролем Офісу генпрокурора.