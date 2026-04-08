98% доходу з об’єктів в управлінні АРМА генерує "Укрнафта". Кожен п’ятий – не приносить прибутку

Кожен п'ятий об'єкт, що знаходився в управлінні Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у 2025 році, не дав жодного прибутку, а майже весь дохід сформували енергетичні активи "Укрнафти".

Про це йдеться в дослідженні Інституту законодавчих ідей, передає Liga.net.

Як повідомляється, торік державний бюджет України отримав понад 2,17 млрд грн доходів від арештованого майна, переданого в управління АРМА. Це перевищило початкові очікування за гарантованими платежами в 231,9 млн грн.

Скільки отримано з активів

Із 41 активу в управлінні АРМА 15 забезпечили платежі в межах від 100 тис. до 1 млн грн, ще 9 активів – від 1 млн грн до 10 млн грн.

Водночас лише за одним активом забезпечили надходження в межах від 100 млн до 1 млрд грн і понад 1 млрд грн відповідно.

Активи в управлінні

Близько 98,3% усіх надходжень до бюджету забезпечили п'ять енергетичних активів в управлінні "Укрнафти" – майже 2,14 млрд грн.

Найефективнішими управителями також стали:

"Комбінат Плюс" – 13,2 млн грн,

"ІК "ТВК" – 1,33 млн грн,

"АВГМ-Груп" – 778 тис. грн,

"Енвіл" – 459 тис. грн.

При цьому 8 (близько 20%) активів спрацювали з нульовою прибутковістю через затягування процедур передання майна, тривалість яких у окремих випадках перевищувала рік або не відбулася взагалі, а також через неможливість фактичного старту управління активами.

Неефективне управління

Серед найгучніших прикладів неефективного управління, зокрема:

торговий центр "Флагман" у Івано-Франківську, де попри надходження 3,7 млн грн вже почалася повторна процедура відбору управителя із подальшим розірванням договору;

Будинок профспілок у Києві з боргами перед бюджетом, попри понад 10 млн грн доходів;

141 залізничний вагон, управитель яких повідомив про неможливість фізичного доступу до активів.

"Найбільш проблемними залишаються активи, де управителі мають борги перед бюджетом, або де існують фізичні перешкоди для доступу до майна, як-от вагони та судна. Водночас система контролю АРМА демонструє здатність до жорсткого реагування – від приписів до повного розірвання відносин з неефективними управителями", – сказано в дослідженні.

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Раніше повідомлялося, що АРМА цьогоріч очікує перші повернення в Україну розшуканих за кордоном грошей.

Нагадаємо, 30 липня 2025 року уряд звільнив голову АРМА Олену Думу, яка подала у відставку із займаної посади після підписання закону, яким розпочато фактичну реформу агентства. Основні його положення набули чинності 30 січня.

Наприкінці грудня торік Кабінет Міністрів передав Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) у пряме підпорядкування прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.