Один з найвідоміших довгобудів Києва продали за 560 мільйонів. Покупцем стала людина з оточення Злочевського

Один із найвідоміших довгобудів столиці – недобудований багатофункціональний комплекс Sky Towers на проспекті Берестейському в Києві – продали з аукціону за 560,47 млн грн.

Як свідчить інформація на сайті електронних аукціонів OpenMarket, переможцем торгів стало ТОВ "Тех Інвест Постач Плюс", яке належить Роману Чумаку, передає Liga.net.

Що відомо про покупця

До липня 2025 року Роман Чумак через компанію "Фінанс Облік Консалт" володів фінансовою компанією "Юніверсал Компані", яка зараз вона називається "Скайфол Фінанс" і належить сестрам Анні та Каріні Злочевським – донькам ексміністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського.

Таким самим чином Чумак володів компанією "Сторенс" із родовищем газу на Прикарпатті, яка зараз також належить Злочевським.

Продаж хмарочосу

Як повідомлялося, недобудований багатофункціональний комплекс Sky Towers неодноразово виставляли на продаж, проте безуспішно.

Будівництво Sky Towers розпочала компанія KDD Group (Kyiv Donbas Development Group) у 2007 році. Станом на 2021 рік найбільшими акціонерами девелопера були громадянин США Олександр Левін, структури агрохолдингу Kernel Андрія Веревського та брати В'ячеслав і Олександр Константіновські.

Під час кризи 2008 року компанія взяла кредит в "Укрексімбанку" на суму, еквівалентну 3 млрд грн. 2015 року будівництво було припинено, а на початку 2021 року "Укрексімбанк" виграв суд у справі кредитного боргу.

У жовтні того року банк виставив на продаж права вимоги за кредитним договором і дебіторську заборгованість позичальника із забезпеченням у вигляді незавершеного об'єкта Sky Towers.

У лютому 2026 року "Укрексімбанк" вчергове виставив на продаж недобудований багатофункціональний комплекс Sky Towers.

Стартова ціна об'єкта становила 662,33 млн грн. У 2023 році його виставляли на продаж зі стартовою ціною 7,1 млрд грн. Під час повторних аукціонів ціну неодноразово знижували, проте продати його так і не вдалося.

Бізнес Злочевських

Анна та Каріна Злочевські – це доньки ексміністра екології і природних ресурсів України Миколи Злочевського.

Як повідомлялося, Каріна та Анна Злочевські у жовтні 2025 року стали власницями ТОВ "Сторенс", яке в грудні 2024 року на вторинному ринку придбало спецдозвіл на видобування природного газу на родовищі Старобогородчанське в Івано-Франківській області.

Окрім компанії "Сторенс", правами на користування нафтогазоносними надрами в Івано-Франківській області володіють ще дві компанії Злочевських – "Парі" та "Надрагаз". В останній з них партнером сестер є Роман Керницький.

Справа Злочевського

Як повідомлялося, в червні 2020 року Національне антикорупційне бюро затримало трьох осіб за підозрою в спробі дати хабар від Злочевського керівнику Спеціалізовано антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому та директору Бюро Артему Ситнику в розмірі $5 млн за закриття іншого кримінального провадження проти ексміністра.

Самого Злочевського 11 серпня того самого року було оголошено в розшук у кримінальному провадженні про хабар, який у САП називали рекордним в історії України.

У серпні 2021 року стало відомо, що Злочевський переписав свій бізнес в Україні, серед іншого й газову компанію Burisma Group, на своїх доньок Анну і Каріну.

Утім, всі підозрювані у справі про "рекордний хабар" уникли покарання у вигляді позбавлення волі, уклавши угоди з прокурорами.

Зокрема, сам Злочевський визнав свою вину та отримав 1 рік покрання умовно. Крім того, Злочевський та інші підозрювані перерахували 680 млн грн на дрони для військових, а сам бізнесмен додатково надав благодійної допомоги для армії на 160 млн грн. Сам хабар у розмірі $5 млн ще в квітні 2022 року за рішенням суду передали Силам спеціальних операцій.

Нагадаємо, Злочевський обіймав посаду міністра екології в уряді Миколи Азарова. У 2010-2012 роках чиновники Мінекології видавали дозволи на користування надрами його компаніям.

Злочевський був оголошений у розшук у 2015 році за підозрою в незаконному збагаченні, але через два роки справи щодо нього і компанії Burisma були закриті. З 2019 року – після скандалу з сином Джо Байдена – був у розшуку в рамках розслідування діяльності компанії Burisma.