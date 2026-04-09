В Україні падає попит на вживані авто з-за кордону: популярні моделі березня

Впродовж березня український автопарк поповнили 18,3 тис. вживаних легковиків, які були ввезені з-за кордону.

Це на 7% менше, ніж торік, повідомляє "Укравтопром".

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто ‒ 58% (у березні 2025 р. вони охоплювали 45%).

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Далі йдуть:

дизельні ‒ 21% (23% у бер. 25 р.);

електромобілі ‒ 9% (23% у бер. 25 р.);

гібриди ‒ 8% (5% у бер. 25 р.);

авто з ГБО ‒ 4% (4% у бер. 25 р.).

Середній вік вживаних машин, які у березні перейшли на українські номери, становить 10 років.

Лідером серед ввезеного секонд-хенду залишається Volkswagen Golf.

До ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

Volkswagen Golf ‒ 849 од. Volkswagen Golf ‒ 787 од. Audi Q5 ‒ 627 од. Nissan Rogue ‒ 624 од. Skoda Octavia ‒ 594 од. Renault Megane ‒ 589 од. Ford Escape ‒ 415 од. Volkswagen Passat ‒ 385 од. Mazda Cx5 ‒ 361 од. Nissan Qashqai ‒ 352 од.

Нагадаємо, в Україні запровадили новий стандарт дипломатичних номерних знаків ‒ тепер вони виконані в оливковому кольорі. 8 квітня перші номерні знаки нового зразка вже були видані представникам іноземного дипломатичного корпусу.

Як повідомлялося, у березні український автопарк поповнився приблизно 5,9 тис. нових легкових авто. Із цієї кількості 64% легковиків придбали приватні покупці, а 36% ‒ юридичні особи. У порівнянні з березнем 2025 року продажі нових авто в приватному секторі зросли на 12%, а в корпоративному сегменті ‒ на 26%.