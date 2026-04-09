В Україні різко подешевшала капуста: за тиждень ціни впали на 22%

Більшість українських виробників повідомляють про швидке погіршення якості білоголової капусти врожаю 2025 року в сховищах. За словами учасників ринку, українські фермери зараз поспішають розпродати залишки продукції минулого врожаю до того, як ранні овочі почнуть масово надходити на ринок і тиск на ціни зросте.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу EastFruit,

Станом на сьогодні білоголова капуста пропонується за ціною 2-8 грн/кг ($0,05–0,18/кг), що в середньому на 22% дешевше, ніж тижнем раніше.

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Зниження цін у цьому сегменті пояснюється різким падінням попиту на овочі через погіршення якісних характеристик продукції. Крім того, на ціни впливає надходження значних обсягів імпортної продукції нового врожаю, яка вже доступна на внутрішньому ринку України.

Наразі білоголова капуста в Україні пропонується в середньому на 88% дешевше, ніж рік тому. Аналітики припускають, що ціни на цю продукцію почнуть зростати лише після повної реалізації залишків торішньої капусти.

Як повідомлялося, минулого тижня в Україні почало знижуватися оптове ціноутворення на тепличні огірки. Тепла та місцями сонячна погода, яка встановилася в країні, значно прискорила достигання місцевих тепличних овочів.

Обсяги збору огірків у господарствах швидко зростали, і через різке збільшення пропозиції виробники були змушені поступово знижувати відпускні ціни.

Нагадаємо, що ціни на столовий буряк в Україні поступово знижуються з початку березня. Щоб активізувати торгівлю та закупівлі, українські фермери знову змушені коригувати ціни. Наразі буряк реалізується по 3-8 грн/кг, що в середньому на 19% дешевше порівняно з кінцем попереднього робочого тижня.