Наслідки паливної кризи: Експорт нафти з США може зрости до рекорду, ‒ FT

Експорт нафти зі США у квітні може сягнути рекордного рівня, оскільки азійські споживачі шукають запаси для заміни близькосхідної нафти, втрачені через війну з Іраном.

За оцінками дослідницької групи Kpler, експорт американської нафти зросте майже на третину ‒ до 5,2 млн барелів на день цього місяця порівняно з 3,9 млн барелів на день у березні, пише Financial Times.

Водночас попит з боку азійських споживачів зросте на 82% ‒ до 2,5 млн барелів на день.

За даними Kpler, наразі до США прямує 68 порожніх танкерів, порівняно з 24 за тиждень до початку війни 28 лютого. Минулого року середня кількість танкерів становила 27. Дані базуються на бронюваннях танкерів та очікуваних прибуттях.

"Армада танкерів прямує в цьому напрямку", – зазначив Метт Сміт, аналітик Kpler.

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Зростання експорту підкреслює роль США як глобального незалежного постачальника, але конкуренція з боку Азії також може призвести до підвищення американських цін на тлі побоювань щодо нового сплеску інфляції через війну проти Ірану.

Проблеми з постачаннями сировини з Близького Сходу призвели до зростання цін на американську нафту більш ніж на 50%. Зростання американського експорту також спричинило підвищення вартості. На початку цього тижня ціна на West Texas Intermediate досягла чотирирічного максимуму, досягнувши рівня понад $110 за барель.

Нагадаємо, 9 квітня ціни на нафту зросли через сумніви щодо стабільності двотижневого припинення вогню на Близькому Сході, що викликало побоювання щодо обмеженості потоків енергоносіїв через Ормузьку протоку.

Ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на $1,96, або 2,07%, до $96,71 за барель о 03:25 за Гринвічем, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) зросла на $2,60, або 2,75%, до $97,01 за барель.

Водночас Іран призупинив судноплавство через Ормузьку протоку після масштабних авіаударів Ізраїлю по об'єктах у Лівані. Рішення Тегерана фактично паралізувало морську логістику в регіоні та поставило під загрозу нещодавню домовленість про двотижневе перемир’я між Іраном та США, яке передбачало відновлення судноплавства для стабілізації світових цін на енергоносії.